Novo izdanje "Tabakere“: Od Ive Andrića do Gorana Čengića u stihovima Jasmine Bikić

Nakon što je prva zbirka poezije "Tabakera", autorice Jasmine Bikić izazvalo veliku pažnju javnosti zbog specifičnosti stila pisanja, slijedi i drugo dopunjeno izdanje, također kroz četiri tematske cjeline: Gdje smo?, (O)sjećanja, Velikani i Present bez perfecta. Naime, autorica se na poseban i nesvakidašnji način prisjeća galerije čitaocima znanih i neznanih likova, poput članova njene porodice, u rimama opisujući domovinu Bosnu I Hercegovinu, kroz gradove i rijeke koji su je inspirisali, te vrijeme u kojem danas živimo.

- I danas se sjećam emotivne promocije prvog izdanja u kultnom Domu mladih na Skenderiji i još uvijek mi odzvanjaju riječi promotora i recenzenata Indire Kučuk Sorguč i Fahrudina Kučuka da je posebna vrijednost pjesama što oživljavaju likove koji nažalost danas nisu više s nama. A pjesme će dugo živjeti prilikom svakog sjećanja na te ljude. To me vodilo i u daljem pisanju pjesama i za drugo dopunjeno izdanje kojima će opet posebnu dušu dati njihova interpretacija u prepoznatljivom stilu profesorice Jasminke Šipke. Samo ću reči da se u dopunjenom izdanju nalaze pjesme o galeriji likova o kojima se možda na takav način nije pisalo, od pjesme o Ivi Andriću, do one o Goranu Čengiću - rekla je autorica Bikić za "Avaz".