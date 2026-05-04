Dani brazilskog filma u Sarajevu: Od večeras besplatne projekcije u kinu Meeting Point

Kino Meeting Point u Sarajevu od danas postaje centar brazilske kulture i kinematografije. U organizaciji Ambasade Brazila, a u saradnji s ovim kultnim sarajevskim kinom, publika će od 4. do 7. maja imati priliku pogledati četiri višestruko nagrađivana ostvarenja koja donose presjek savremene brazilske produkcije i njenih klasika.

Sve projekcije počinju u terminu od 20 sati, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Organizatori napominju da se besplatne ulaznice preuzimaju na blagajni kina sat vremena prije početka filma.

4. maja, program otvara politički angažirana drama "Još sam ovdje" (Ainda Estou Aqui) proslavljenog reditelja Valtera Salesa (Walter Salles). Radnja smještena u period vojne diktature u Brazilu donosi duboku ličnu perspektivu žene čiji je život razoren represijom, fokusirajući se na motive sjećanja i otpora.

Drugog dana manifestacije, 5. maja, na repertoaru je biografska drama Brune Barreta "U potrazi za mjesecom" (Flores Raras). Smješten u Rio de Žaneiru (Rio de Janeiro), film istražuje kompleksnu vezu američke pjesnikinje Elizabet Bišop (Elizabeth Bishop) i brazilske arhitektice Lot de Masedo Soares (Lote de Macedo Soares), prikazujući turbulentan odnos ljubavi i kreativnog stvaralaštva.

Isti reditelj potpisuje i klasik koji se prikazuje 6. maja, "Dona Flor i njezina dva muža" (Dona Flor e Seus Dois Maridos). Riječ je o senzualnoj komediji zasnovanoj na romanu Horgea Amada (Jorge Amado), u kojoj se prvi suprug protagonistkinje vraća kao duh, unoseći haos u njen novi, stabilni život.

Manifestaciju 7. maja zatvara film "Manas", režiserke Marianne Brennand. Ova priča smještena u Amazonu prati mladu djevojku koja se bori protiv surove stvarnosti oblikovane eksploatacijom. Film spaja socijalni realizam s intimnom naracijom, ističući krhkost djetinjstva i snagu ljudske izdržljivosti.