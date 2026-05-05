Večer poezije upriličena u Sarajevu: Sidranovi stihovi probudili sjećanje na ubijenu djecu glavnog grada

U Memorijalnom centru Sarajevo večeras je održana večer poezije posvećena Danu sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, u organizaciji Memorijalnog centra Sarajevo, Muzeja Sarajeva i Fondacije Sidran.

Na programu su se čitali stihovi Abdulaha Sidrana nastali u vremenu opsade Sarajeva, koje su interpretirali renomirani glumci Emina Muftić i Tarik Džinić, uz muzičku pratnju mladog gitariste Erola Begića.

Sidranovu „Moru“ interpretirao je mladi pisac i recitator Ahmed Nur Mehmetović.

Moderator večeri bio je istaknuti bosanskohercegovački novinar i urednik Dževdet Tuzlić.

Večer je protekla u znaku sjećanja, tišine i poštovanja prema ubijenoj djeci Sarajeva i njihovim porodicama, a građani i mediji su svojim prisustvom dali doprinos obilježavanju ovog važnog datuma.