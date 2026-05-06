Održana konferencija u Internacionalnom centru igre, kulture, umjetnosti i mladih: Predstavljen program do kraja 2026. godine

U Internacionalnom centru igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo – ICIKUM, danas je upriličena press-konferencija povodom predstavljanja savremenog kulturnog prostora, namijenjen razvoju umjetnosti, kreativnosti i zajednice, novi koncept rada ove ustanove, uključujući inovativni vizuelni identitet te program aktivnosti planiran do kraja 2026. godine.

Na press-konferenciji prisutnim medijima obratili su se načelnica Općine Novo Sarajevo, Benjamina Karić; predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo, Edison Pavlović te direktor ICIKUM-a, Dino Mustafić.

Centar objedinjuje različite programe od teatra i filma do muzike i izložbi radionica i festivala, stvarajući otvoreno mjesto susreta umjetnika, mladih ljudi i publike i novih ideja. Programi su osmišljeni tako da povežu lokalnu zajednicu sa savremenim kulturnim tokovima, kroz produkciju, edukaciju i međunarodnu saradnju. Misija centra je razvoj savremenih umjetničkih praksi, podrška umjetnicima i dostupnost kulture lokalnoj i široj publici.

- Drago mi je što danas svi prisustvujete u ovom za nas izuzetno važnom i svečanom trenutku. Danas ćemo govoriti o posebno lijepim vijestima koje dolaze iz Općine Novo Sarajevo, ali prije toga želim da se zahvalim uvaženom direktoru ICIKUM-a, gospodinu Dini Mustafiću i predsjedavajućem Općinskog vijeća, gospodinu Edisonu Pavloviću. Prije godinu dana smo obećali da će Novo Sarajevo imati svoje pozorište, svoj teatar. Prije godinu dana smo obećali da će Općina Novo Sarajevo imati svoju galeriju. Obećali smo da će naše kvartovsko kino zaživjeti, a pored toga smo zamislili da se sve aktivnosti tada Međunarodnog centra za djecu i omladinu, a sada Internacionalnog centra za igru i kulturu mladih, nekako prebace na ulice, prebace u kvartove. Danas sve ono što smo obećali i sve ono što smo zamišljali, pretvaramo u konkretne dijela. - izjavila je načelnica Općine Novo Sarajevo, Benjamina Karić.

- Zadovoljstvo je što ćemo do kraja godine u Općini Novo Sarajevo, u našem novom teatru, imati premijeru prve predstave. Zadovoljstvom je što nakon više od 30 godina od osnivanja Sarajevskog ratnog teatra u našem gradu Sarajevu imamo novi teatar i to upravo u Općini Novo Sarajevo - dodala je načelnica Karić.

Predstavljena je nova web-stranica kojoj cijenjena publika može pristupiti na www.icikum.ba. Autor web-stranice je Enes Huseinčehajić, dok je autor novog vizualnog identiteta Bernard Pavlinović.

- Danas je za Općinu Novo Sarajevo jedan poseban dan. Ponosni smo što smo nakon dugo vremena zajednički radili na razvoju i stvaranju uslova za dodatne kulturne i umjetničke sadržaje, kako bismo za naše građane napravili iskorak ka kvalitetnim sadržajnijim i bogatijem društvenom životu na području naše općine.

Općina Novo Sarajevo svakodnevno, kroz razne projekte pokazuje da mi nastojimo realizirati naše ideje. Za nas kultura i umjetnost nisu samo ukras našeg društva, to je za nas i obaveza, to će biti naš identitet i naša budućnost za Općinu Novo Sarajevo.“, naglasio je Edison Pavlović, predsjedavajući Općinskog vijeća Novo Sarajevo.

Vizija centra je postati regionalno prepoznatljivo mjesto kulturne produkcije i međunarodne saradnje.

- Za nas je ovdje ovo svečani trenutak. Zahvaljujem se načelnici na povjerenju da se sa jednom novom djelatnošću krenemo do kraja ove godine. Također zahvaljujem se općinskom vijeću Novo Sarajevo koje je prepoznalo jednu vrstu ovakvog novoga dinamizma, rekao bih, kada je u pitanju odnos kulture i lokalne zajednice. Kao što znate, većina kulturnih institucija je smještana na području jedne opštine, Općine Centar, i mislimo da će se sa novom djelatnošću novog Centra, ovo također biti jedan prostor koji će imati potencijal art hub-a u kojem će se moći jedan veliki dio kulturnih dešavanja, i potrebe stanovnika opštine, a i cijelog grada, prenijeti i u ovaj dio grada. Ono što je posebno značajno i što je načelnica Benjamina Karić rekla, to je da je za jedan grad uvijek praznik i to nije zaista mala stvar, kada se institucionalno formira jedan novi teatar.“, izjavio je direktor ICIKUM-a, Dino Mustafić.

Direktor Mustafić je predstavio program, najavio festival, dva premijerna naslova te ostale programske aktivnosti do kraja 2026. godine.