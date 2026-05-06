Umjetna inteligencija oživjela Molijera: Premijera predstave u Versaju izazvala aplauze

Drama u stilu slavnog francuskog komediografa Molijera (Moliere) iz 17. stoljeća, nastala uz pomoć umjetne inteligencije, premijerno je izvedena 5. maja, a repriza je zakazana i za 6. maj, odnosno večeras, u Kraljevskoj operi Versajske palate.

U projektu su učestvovali stručnjaci za Molijera sa Univerziteta Sorbonne i umjetnički kolektiv Obvious, a predstava nosi naziv "L’Astrologue ou les Faux Presages" ("Astrolog ili lažni znakovi").

- Šta bi Molijer napisao 1674. da nije umro? Zajedno s timom stručnjaka i umjetnika ponudili smo odgovor kroz tekst, muziku, scenografiju i kostime. To je potpuno umjetničko iskustvo s umjetnom inteligencijom - rekao je Pjer-Mari Šovin (Pierre-Marie Chauvin), potpredsjednik za umjetnost, nauku, kulturu i društvo na Univerzitetu Sorbonne.

Projekat "Moliere Ex Machina" pokrenut je 2023. godine i koristi AI sistem Mistral, treniran na Molijerovim djelima i historijskim dokumentima, kako bi se rekonstruisao njegov stil i humor.

Radnja prati Geronta, lakovjernog građanina koji postaje žrtva astrologa koji pokušava da uda njegovu kćerku za zanatliju, iako ona voli drugog.

- Danas smo vidjeli da AI može biti duhovit, publika se smijala kao i na klasičnim Molijerovim predstavama - rekao je Mikael Bufar (Mickaël Bouffard), reditelj pozorišta Moliere na Sorbonni.

U realizaciji su zajedno radili ljudi i umjetna inteligencija, pri čemu je AI generisao više verzija scena koje su potom više puta dorađivane i provjeravane od strane stručnjaka.

Za kostime su korištene i originalne skice Henrija Giseja (Henry Gissey) iz 17. stoljeća.

- Važno je pokazati da se AI može koristiti u kreativne svrhe, ali uz oprez. Ovdje je Molijerov svijet uspješno oživljen - rekla je jedna gledateljica predstave.