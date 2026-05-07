Kultura i privatni sektor zajedno za festival koji je ujedinio region

Kamerni teatar 55 u Sarajevu danas je bio domaćin press konferencije povodom festivala Ruta, regionalnog pozorišnog festivala koji okuplja umjetnike i institucije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Medijima su se obratili ministar kulture i sporta Kenan Magoda, direktor Kamernog teatra 55 Vedran Fajković i Jasmin Zulčić.

Strateški značaj festivala

Ministar Magoda naglasio je kulturni i strateški značaj festivala Ruta za čitav region.

- Veliki broj medija govori o važnosti Ruta Film festivala. Ovaj događaj nije samo spoj kultura između Srbije, Crne Gore, Makedonije i BiH, ovo je most zajedničke saradnje. Sigurno će svi ljudi kulturne scene, pozorišne, imati priliku da razmjenjuju iskustva, svoje izazove koji se dešavaju na globalnoj sceni, kako privući gledaoca na scenu. Kako dolazi i vještačka inteligencija, to će biti jedan od glavnih izazova. Kako sačuvati teatar, moramo pričati o njemu stalno - rekao je Magoda.

Osvrnuo se i na podršku javnih institucija te privatnog sektora:

- Ponosan sam da je ministarstvo kulture i sporta već sada tradicionalno prepoznalo festival kroz budžet Kantona Sarajevo i to je jedna stavka iz koje više nema izlaza. Ponosan sam što naš Kamerni teatar predstavlja BiH na tako važnom događaju. Raduje me činjenica da pored institucionalne podrške imamo i podršku iz privatnog sektora, koja pokazuje da kultura može biti zanimljiva i kao komercijalni promotor, ali i kao očuvanje našeg kulturno-historijskog naslijeđa. Drago mi je da su Vedran i ekipa Kamernog teatra ponovno pozicionirali Sarajevo tamo gdje pripada.

Institucionalno prepoznavanje

Vedran Fajković govorio je o sve širem institucionalnom prepoznavanju Rute u regionu.

- Ruta kao festival koji djeluje na području regiona doživljava sve veće institucionalno prepoznavanje. Grad Beograd je Rutu uvrstio u gradski budžet i time zacementirao festival u tom gradu. U Ljubljani je također prepoznat kao festival od značaja, a pozorište koje je predstavnik Slovenije dobilo je institucionalnu podršku, što samo govori koliki odjek i značaj ovaj festival ima u regionu.

U Tivtu, našem crnogorskom partneru, ista stvar se počinje dešavati gdje institucije i država uviđaju značaj regionalne kulturne povezanosti - istakao je Fajković.

Naglasio je i posebnost Rute kao festivala:

- Ruta već sedmu godinu postoji i opstaje. Radi se o zaista skupom festivalu koji se odvija tokom cijele godine, šest puta godišnje ima gostovanja u gradovima članicama. Jedinstven je u regionu po tome što je uvijek prisutan negdje. Hvala ministarstvu što je Ruta ove godine napokon ušla u budžet Kantona, tako da smo mirni da će festival naići na plodno tlo i razumijevanje institucija. Na taj način otvaramo sigurnija i šira vrata. Veliko hvala i Jasminu, koji dolazi iz privatnog sektora i koji je prepoznao da kultura, kao neprofitabilna grana društva donosi i može doprinijeti zajednici. Privatni sektor ima i itekako može imati koristi od ovakvih promocija i festivala."

Partner Ruta festivala

Jasmin Zulčić, biznis servis lider udruženja ABSL, objasnio je na koji način je ova organizacija postala partner festivala Ruta.

- Naša asocijacija je dio globalne mreže ABSL koja djeluje u tridesetak zemalja. Postoje ogranci u kojima djeluje festival Ruta, iz kojih je potekao i gdje se dešava. U BiH smo, zajedno s prijateljima i partnerima iz regije, osnovali asocijaciju ABSL Zapadni Balkan i odatle dolazi naša veza s Ruta festivalom. A veza kulture i umjetnosti dolazi iz kreativnosti, bitna je i umjetnost. Zahvaljujem se Kamernom teatru 55 na ovom partnerstvu koje je nama značajno. Zadovoljstvo je raditi sa i za Kamerni 55 - zaključio je Zulčić.