Književnica Jasmina Bikić: Na pusti otok bih ponijela kafu

Ime i prezime: Jasmina Bikić.

Datum i mjesto rođenja: 5. juli 1975., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim oči i zahvalna sam na novom danu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Novinarstvom ili glumom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar u redakciji kultura u “Dnevnom avazu”.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kafa.

Najdraža pjesma: „Tabakera“ i „Ti možeš sve“.

Šta gledate na televiziji: Dokumentarne filmove, sport i reportaže iz raznih dijelova svijeta.

Šta Vas nervira: Podjele bilo koje vrste i ljudska bahatost.

Najdraži grad: Sarajevo i Istanbul.

Najbolji poklon koji ste dobili: Poklon od Boga - sin Hamza.

Čega se plašite: Teške bolesti i patnje.

S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom Muhamedom.

Omiljena društvena mreža: LinkedIn.

Najdraža boja: Kraljevska plava.

Ko Vam je uzor: Rahmetli mama Bajkica, i ljudski i profesionalno.

Najdraži pisac: Ivo Andrić.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila glad i ratove.

Omiljeni muzičar ili bend: Zdravko Čolić.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Knjiga o carici Katarini“.

Tim za koji navijate: Željo.

Omiljena narodna izreka: „Jutro je pametnije od noći“.

Koje pitanje najviše mrzite: Kada me neko pita: "Kako ste?" umjesto pozdrava.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lik Fadila Opančića iz serije "Dva smo svijeta različita".

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Maroko i Japan.