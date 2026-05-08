Književnica Jasmina Bikić: Na pusti otok bih ponijela kafu

Ime i prezime: Jasmina Bikić.
Datum i mjesto rođenja: 5. juli 1975., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Otvorim oči i zahvalna sam na novom danu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Novinarstvom ili glumom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Novinar u redakciji kultura u “Dnevnom avazu”.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Kafa.
Najdraža pjesma: „Tabakera“ i „Ti možeš sve“.
Šta gledate na televiziji: Dokumentarne filmove, sport i reportaže iz raznih dijelova svijeta.
Šta Vas nervira: Podjele bilo koje vrste i ljudska bahatost.
Najdraži grad: Sarajevo i Istanbul.
Najbolji poklon koji ste dobili: Poklon od Boga - sin Hamza.
Čega se plašite: Teške bolesti i patnje.
S kim najradije pijete kafu: Sa suprugom Muhamedom.
Omiljena društvena mreža: LinkedIn.
Najdraža boja: Kraljevska plava.
Ko Vam je uzor: Rahmetli mama Bajkica, i ljudski i profesionalno.
Najdraži pisac: Ivo Andrić.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavila glad i ratove.
Omiljeni muzičar ili bend: Zdravko Čolić.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Knjiga o carici Katarini“.
Tim za koji navijate: Željo.
Omiljena narodna izreka: „Jutro je pametnije od noći“.
Koje pitanje najviše mrzite: Kada me neko pita: "Kako ste?" umjesto pozdrava.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lik Fadila Opančića iz serije "Dva smo svijeta različita".
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Maroko i Japan.