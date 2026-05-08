Vedran Tuce je novi direktor Narodnog pozorišta Sarajevo

Bosanskohercegovački muzičar, profesor klarineta na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu Vedran Tuce imenovan je za direktora Narodnog pozorišta Sarajevo.

Vlada KS je na današnjoj sjednici donijela ovu odluku. Vlada je u februaru ove godine odlučila da v. d. direktora NPS bude Ermin Sijamija.

Sada je na poziciju direktora došao Vedran Tuce, dosadašnji direktor Sarajevske filharmonije. On je bio jedini kandidat.

Studij klarineta upisao je 1996. godine na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu u klasi profesora Aleksija Rađana, a diplomirao je 1999. godine. Magistrirao je klarinet 2002. godine na istoj akademiji.

Daljnje usavršavanje nastavio je u Hochschule der Künste Bern u Švicarskoj, gdje je završio postdiplomske studije za klarinet i bas klarinet u klasi profesora Ernesta Molinarija.

Od 2008. godine bio je šef Odsjeka za duvačke instrumente i harmoniku na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gdje je učestvovao u obnovi više instrumentalnih smjerova koji nisu postojali od rata 1992. godine.