Spoj vrhunske režije i savremene drame: "Snajper" Dine Mustafića 10. maja pred publikom u Teatru071

Predstava Teatra 071 "Snajper" rađena po tekstu hrvatskog autora Damira Karakaša, u režiji Dine Mustafića, bit će izvedena u nedjelju, 10. maja sa početkom u 20:00 sati, u ulici Sime Milutinovića 2/II, u prostorijama CZKS.

Predstava "Snajper" selektirana je u zvaničnu konkurenciju 36. Marulićevih dana u Splitu, jednog od najvažnijih nacionalnih festivala posvećenih hrvatskom dramskom pismu.

"Snajper" je drama snažnog emocionalnog i političkog naboja, koja prati dvoje mladih suočenih s besperspektivnošću, gnjevom i osjećajem potpunog društvenog sloma. Njihova potraga za smislom i promjenom vodi ih do radikalnih odluka, propitujući granicu između stvarne frustracije i destruktivnog ekstremizma. Karakašev tekst brutalno precizno zahvata atmosferu današnjeg vremena u kojem se izgubljene generacije bore za vlastiti glas.

U predstavi igraju Vedad Čano, Anastasija Dunjić i Senad Alihodžić.

Autorski tim čine dramaturg Adnan Lugonić te scenografkinja i kostimografkinja Adisa Vatreš Selimović. Dizajn plakata potpisuje Almir Kurt Kugla, a fotografije Velija Hasanbegović.

Reditelj Dino Mustafić ističe da je "Snajper" predstava koja otvara prostor za javni dijalog, teatarski uznemirava i poziva publiku da sagleda realnost bez šminke.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad.

Predstava je rađena u koprodukciji sa Scenom MESS i Multimedijalnim centrom kulture CZKS.

Ulaznice se mogu kupiti isključivo online, putem platforme karter.ba.