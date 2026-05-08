FESTIVAL

Damir Imamović otvara 19. Majske muzičke svečanosti u sarajevskoj Vijećnici

Piše: Benjamin Sprečo

prije 52 minute

Večeras u 19:30, veličanstveni ambijent sarajevske Vijećnice postat će centar muzičke umjetnosti. Nastupom Damira Imamovića, jednog od najznačajnijih savremenih interpretatora i istraživača sevdalinke, zvanično će biti otvoren 19. festival Majske muzičke svečanosti.

Šta očekivati?

Ovaj koncert nije samo muzički nastup, već putovanje kroz bogatu kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine. Damir Imamović je poznat po tome što sevdahu pristupa sa dubokim poštovanjem prema prošlosti, ali mu istovremeno udahnjuje novi život kroz inovativne aranžmane.

U Gradskoj vijećnici Sarajevo, mjestu gdje se historija i umjetnost savršeno prepliću.

Povod je otvaranje jubilarnog mjeseca muzike koji slavi vrhunska dostignuća domaćih i stranih umjetnika.

Atmosfera če biti, dostojanstvena i protkana emocijom koja je karakteristična za "novi sevdah".

O festivalu

Majske muzičke svečanosti već skoro dvije decenije predstavljaju jedan od najvažnijih stubova muzičkog života u Sarajevu. Kroz spoj akademske discipline i umjetničke slobode, festival nastavlja tradiciju promovisanja visokih estetskih vrijednosti.

Sevdah je način života, a Damir Imamović njegov najglasniji savremeni eho.

