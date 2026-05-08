Damir Imamović otvara 19. Majske muzičke svečanosti u sarajevskoj Vijećnici

Večeras u 19:30, veličanstveni ambijent sarajevske Vijećnice postat će centar muzičke umjetnosti. Nastupom Damira Imamovića, jednog od najznačajnijih savremenih interpretatora i istraživača sevdalinke, zvanično će biti otvoren 19. festival Majske muzičke svečanosti.
Šta očekivati?
Ovaj koncert nije samo muzički nastup, već putovanje kroz bogatu kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine. Damir Imamović je poznat po tome što sevdahu pristupa sa dubokim poštovanjem prema prošlosti, ali mu istovremeno udahnjuje novi život kroz inovativne aranžmane.
U Gradskoj vijećnici Sarajevo, mjestu gdje se historija i umjetnost savršeno prepliću.
Povod je otvaranje jubilarnog mjeseca muzike koji slavi vrhunska dostignuća domaćih i stranih umjetnika.
Atmosfera če biti, dostojanstvena i protkana emocijom koja je karakteristična za "novi sevdah".
O festivalu
Majske muzičke svečanosti već skoro dvije decenije predstavljaju jedan od najvažnijih stubova muzičkog života u Sarajevu. Kroz spoj akademske discipline i umjetničke slobode, festival nastavlja tradiciju promovisanja visokih estetskih vrijednosti.
Sevdah je način života, a Damir Imamović njegov najglasniji savremeni eho.