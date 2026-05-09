ZLATNI LAV

Muk u Veneciji: Političke tenzije ukinule najveća priznanja

Politika mržnje i rata traje predugo, rekao je britanski umjetnik Aniš Kapur

Aniš Kapur, britanski umjetnik. Screenshot

B. S.

prije 56 minuta

Ovogodišnje Venecijansko bijenale savremene umjetnosti otvoreno je u sjenci ostavke stručnog žirija, koji se na ovaj korak odlučio zbog učešća Rusije i Izraela. 

Publika će birati glasovima

Ovakva odluka dovela je do presedana da tradicionalni Zlatni lavovi neće biti dodijeljeni. 

Umjesto toga, publika će svojim glasovima u prostorima Arsenala i Giardina izabrati najbolje među 100 nacionalnih paviljona i učesnika centralne izložbe "U molskim tonalitetima", a pobjednici će biti poznati 22. novembra.

Manifestaciju prate polemike o tome zašto su sankcije žirija obuhvatile samo zemlje pod istragom suda u Hagu, dok su drugi smatrali da je na listu trebalo dodati i SAD.

Britanski umjetnik Aniš Kapur (Anish Kapoor) situaciju je opisao riječima: "Politika mržnje i rata traje predugo".

Prva afrička kustosica

Glavni program pripremila je prva afrička kustosica u historiji Bijenala, Kojo Kuh (Koyo Kouoh), čiji su saradnici nastavili rad nakon njene smrti, fokusirajući se na manjinske grupe i 110 umjetničkih postava. 

Mari Helen Perejra (Marie Helene Pereira) rekla je: 

- Bila je osoba koja je razmišljala o tome kako stvoriti prostor da svi zasjaju i to vidimo u njenoj izložbi, vidimo i u nama samima.

Od britanskih instalacija do austrijskog performansa 

Izložba nudi raznolike radove od britanske instalacije o stvaranju doma i vatikanskih duhovnih vrtova, do austrijskog performansa s izvođačicom Florentinom Holcinger (Holzinger) u zvonu. 

Izraelski umjetnik Belu-Simion Fainaru, čija instalacija nosi biblijsku poruku, poručio je:

- Protiv sam bojkota, za dijalog sam i to je politička izjava.

Među istaknutim projektima je i rad Merike Estne o "svakodnevnom feminizmu", dok Bosnu i Hercegovinu na ovoj velikoj smotri predstavlja Mladen Bundalo sa projektom "Domus Diasporica".

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.