Operski pjevač Erol Ramadanović o zahtjevnim ulogama i pomjeranju sopstvenih granica: Najteže je kontrolisati glas, to je pravi izazov dramskih uloga

Život operskog pjevača nije uvijek lagan, ali Ramadanović, u ovoj iskrenoj i reflektivnoj priči, dijeli svoje misli o umjetnosti, stvaranju i stvarnim emocijama koje operska muzika nosi.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Ramadanović otkriva detalje iz svog života na sceni, o izazovima koje profesija donosi, te o tome šta opera znači za njega, ne samo kao umjetnost, već i kao lična strast koja ga ispunjava i motivira.

Bosanskohercegovački operski pjevač Erol Ramadanović, koji već godinama očarava publiku svojom interpretacijom na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, smatra da opera, iako često smatrana elitističkom i zahtjevnom, može biti živa, emotivna i aktuelna umjetnost.

- Da sam tenor, vjerovatno bih pjevao ariju „Vesti la giubba“ iz opere “I Pagliacci”. Pošto sam bariton, sigurno bih pjevao ariju “Toreadora” iz opere “Carmen”.

koju ariju biste otpjevali nekome ko nikada nije slušao operu, kako biste ga „zarazili“ za cijeli život?

- Trudim se da tako bude tokom cijele predstave, inače nije uvjerljivo. To izgleda tako što se uživim u datu radnju i povlačim emocionalna stanja iz ličnog iskustva koja najbolje odgovaraju situaciji u kojoj se lik nalazi.

Postoji li trenutak na sceni kada osjetite da više ne glumite, nego zaista postajete taj lik – kako to izgleda iznutra?

Kada biste mogli „posuditi“ glas bilo kojem operskom velikanu iz prošlosti na jednu noć, koga biste izabrali i zašto?

Moji uzori su pjevači iz prošlog stoljeća. Iako je izbor povelik, najdraži mi je ipak Gino Beći (Bechi). Odabrao bih ga jer smatram da je bio kompletan proizvod, od tehnike, boje pa do umjetničkog izraza.

Šta je teže – kontrolisati glas ili emociju kada se potpuno prepustite ulozi?

- Mislim da je puno teže kontrolisati glas. To ustvari i jeste izazov dramskih uloga. Postoji jedna kontradikcija u vokalnoj projekciji, a to je da što se više snage daje sa željom da glas bude veći i snažniji, on ustvari biva manji i slabiji.

Vježbe i pravilan rad

Postoji li neka scena ili nota koja Vas i dalje plaši svaki put kada je izvodite?

- Naravno. To su pretežno neke fraze koje sam vježbao kada mi je tehnika bila na nezavidnom nivou. Srećom, uz mnogo vježbe i pravilnog rada, sve ih je manje.

Kako izgleda Vaša tišina prije izlaska na scenu, šta Vam prolazi kroz glavu u tih nekoliko sekundi?

- Pokušavam se fokusirati na ono što me čeka i uzimam nekoliko dubokih dahova da bih se pripremio kako treba.

Možete li reći nešto više o operama koje su se igrale na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, Vašim ulogama i procesu rada?

- Posljednja premijera je bila diptih koji se sastojao od dvije jednočinke – “Cavalleria rusticana”, P. Maskanji (P. Mascagni) i Đani Šikiki (Gianni Schicchi), G. Pućini (Puccini). Ove dvije opere su po svemu različite, jedna je tragedija, a druga komedija. Mislim da je izvođenje ova dva djela jedno za drugim u istoj noći odličan izbor jer publici daje kontrast u raspoloženju. Pošto sam radio uloge u obje predstave, moram priznati da je radni proces bio težak, fizički, mentalno i vokalno. Uloga Alfia je vokalno zahtjevna jer zahtijeva dramatičnost uz oslanjanje na tehniku i pjevanje „svojim glasom“. To je čovjek koji pošteno radi i brine se o svojoj porodici, a dok je na putu, žena ga vara s mladićem iz sela. Nakon što to sazna, obuzima ga bijes i želja za osvetom, što na kraju i ostvari. Njegova muzička pratnja dodatno naglašava njegov karakter i može „povući“ pjevača da daje više nego što je potrebno, što stvara probleme. Što se tiče opere “Gianni Schicchi”, tu igram naslovnu ulogu i moram priznati da mi je time ispunjena jedna od želja. Radnja prati situaciju u kojoj porodica pokušava promijeniti testament preminulog rođaka, a moj lik pronalazi način da to izvede, ali i da izvuče korist za sebe. Ova uloga je jednako zahtjevna vokalno i glumački, posebno jer lik nosi cijelu predstavu. Vokalno je izazovna zbog teške arije, brojnih intenzivnih fraza i imitacije glasa starca. Najveći izazov bio je iznijeti obje uloge u jednoj večeri, jednu za drugom. Ipak, vjerujem da takve situacije pomjeraju granice i omogućavaju napredak.

Životna lekcija

Kada bi opera morala biti objašnjena kroz jednu životnu lekciju, šta bi ona bila?

- Ko pjeva, ne mora značiti da zlo ne misli.