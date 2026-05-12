Povodom obilježavanja nekoliko značajnih datuma u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, i ove godine, 8. i 9. maja 2026. godine, održan je IV međunarodni festival horske muzike u Sarajevu, koji je prerastao u tradicionalnu manifestaciju.

Centar za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“ bio je ispunjen muzikom, emocijama i zajedništvom, okupljajući horove iz Bosne i Hercegovine i regiona.

U izuzetnoj atmosferi, koju su svojim nadahnutim nastupima upotpunili članovi hora „Šapat srca“ iz Novog Grada, Mješoviti hor „Luča“ sa Cetinja iz Crne Gore, članice ženskog hora „YamanHane“ Udruženja žena iz Bosne u Puli, kao i domaćini - Mješoviti hor ŽKUD-a „Željezničar“ iz Sarajeva, publika je uživala u večeri koja je slavila ljepotu horskog izraza, prijateljstvo i univerzalni jezik muzike.

Njegovanje kulture sjećanja

Festival je održan u organizaciji Asocijacije „BH Folk Fest“ Sarajevo, povodom obilježavanja značajnih datuma: Dana Kantona Sarajevo, Dana Evrope, Dana pobjede nad fašizmom, kao i Dana Asocijacije „BH Folk Fest“. Upravo kroz ovakve programe njeguje se kultura sjećanja, promoviraju univerzalne vrijednosti i snažno podržava razvoj horske muzike u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Multimedijalna sala Centra „Safet Zajko“ bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, potvrđujući koliko publika cijeni i voli horsku umjetnost. Posjetioci su imali priliku uživati u bogatom i raznovrsnom repertoaru, satkanom od emocije, tradicije i umjetničke posvećenosti.

Koncert je svečano otvorila studentica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Kanita Kahrimanović, solistica na flauti, intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Nakon toga prisutnima su se obratili rukovoditeljica Centra Samra Omerbašić-Jusić i direktor festivala prof. Sahudin Kačar, ističući zadovoljstvo što se ovakav program realizira upravo u Centru „Safet Zajko“, mjestu susreta, uspomena, raznolikosti i zajedništva.