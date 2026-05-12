Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U CENTRU "SAFET ZAJKO"

IV međunarodni festival horske muzike u Sarajevu

Festival je održan u organizaciji Asocijacije „BH Folk Fest“ Sarajevo

IV međunarodni festival horova u Sarajevu - Avaz
IV međunarodni festival horova u Sarajevu - Avaz
IV međunarodni festival horova u Sarajevu - Avaz
IV međunarodni festival horova u Sarajevu - Avaz
IV međunarodni festival horova u Sarajevu - Avaz
+2
Piše: Indira Pindžo

1 sat

Povodom obilježavanja nekoliko značajnih datuma u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, i ove godine, 8. i 9. maja 2026. godine, održan je IV međunarodni festival horske muzike u Sarajevu, koji je prerastao u tradicionalnu manifestaciju.

Centar za kulturu i edukaciju „Safet Zajko“ bio je ispunjen muzikom, emocijama i zajedništvom, okupljajući horove iz Bosne i Hercegovine i regiona.

U izuzetnoj atmosferi, koju su svojim nadahnutim nastupima upotpunili članovi hora „Šapat srca“ iz Novog Grada, Mješoviti hor „Luča“ sa Cetinja iz Crne Gore, članice ženskog hora „YamanHane“ Udruženja žena iz Bosne u Puli, kao i domaćini - Mješoviti hor ŽKUD-a „Željezničar“ iz Sarajeva, publika je uživala u večeri koja je slavila ljepotu horskog izraza, prijateljstvo i univerzalni jezik muzike.

Njegovanje kulture sjećanja

Festival je održan u organizaciji Asocijacije „BH Folk Fest“ Sarajevo, povodom obilježavanja značajnih datuma: Dana Kantona Sarajevo, Dana Evrope, Dana pobjede nad fašizmom, kao i Dana Asocijacije „BH Folk Fest“. Upravo kroz ovakve programe njeguje se kultura sjećanja, promoviraju univerzalne vrijednosti i snažno podržava razvoj horske muzike u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Multimedijalna sala Centra „Safet Zajko“ bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, potvrđujući koliko publika cijeni i voli horsku umjetnost. Posjetioci su imali priliku uživati u bogatom i raznovrsnom repertoaru, satkanom od emocije, tradicije i umjetničke posvećenosti.

Koncert je svečano otvorila studentica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu Kanita Kahrimanović, solistica na flauti, intoniranjem himne Bosne i Hercegovine. Nakon toga prisutnima su se obratili rukovoditeljica Centra Samra Omerbašić-Jusić i direktor festivala prof. Sahudin Kačar, ističući zadovoljstvo što se ovakav program realizira upravo u Centru „Safet Zajko“, mjestu susreta, uspomena, raznolikosti i zajedništva.

IV međunarodni festival horske muzike u Sarajevu - Avaz
IV međunarodni festival horske muzike u Sarajevu - Avaz
IV međunarodni festival horske muzike u Sarajevu - Avaz
IV međunarodni festival horske muzike u Sarajevu - Avaz
IV međunarodni festival horske muzike u Sarajevu - Avaz
+4


Gosti Festivala obišli Konjic, Jablanicu i Mostar

Predsjednik Organizacionog odbora festivala, prof. dr. Hazim Bašić, nije krio zadovoljstvo kvalitetom i ljepotom programa ovogodišnjeg festivala.

Nakon Sarajeva, gosti Festivala obišli su Konjic, Jablanicu i Mostar. Posebno emotivan trenutak predstavljala je gesta hora „YamanHane“ iz Pule i hora „Luča“ sa Cetinja, koji su zajedno, pod dirigentskom palicom Ane Ostreg iz Pule, izveli prelijepu sevdalinku „Emina“ ispred spomenika pjesnika Alekse Šantića.

- Taj emotivni trenutak, uz brojne druge tokom festivalskog programa u Sarajevu, zaokružio je priču o zajedništvu u svim našim različitostima - kazao je za „Avaz“ direktor festivala prof. Sahudin Kačar.

Festival horske muzike još jednom je potvrdio da umjetnost ima snagu povezivanja ljudi, kultura i generacija, čuvajući sjećanje na važne datume i ličnosti te gradeći mostove razumijevanja, mira i zajedničkih vrijednosti.

# HOR
# KULTURA
# FESTIVAL
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.