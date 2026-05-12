Gostovanje Tijane Dapčević u Sarajevu: Komedija "Menopauza" ponovo na sceni BKC-a

Nakon velikog uspjeha i rasprodanih dvorana širom regije, hit komedija "Menopauza" ponovo dolazi u Sarajevo, gdje je publika već ranije s oduševljenjem prihvatila ovu urnebesnu monodramu. Predstava će biti izvedena 19. maja u Bosanskom kulturnom centru (BKC), s početkom u 20 sati.

Pitanje koje ova predstava postavlja je jednostavno: šta se dogodi kada žena odluči o menopauzi govoriti glasno, iskreno i bez zadrške? Odgovor donosi "Menopauza", sirova, "vruća" i duhovita monodrama koja bez cenzure otvara teme o kojima se obično govori samo šapatom.

U glavnoj ulozi nastupa harizmatična Tijana Dapčević, koja na scenu donosi autentičnu priču žene u menopauzi, direktno i bez kompromisa, ili kako se u opisu predstave navodi, bez dlake na jeziku, ali uz poneku novu na bradi.

Kroz britak humor i prepoznatljive situacije, predstava tematizira ljubav, intimne odnose, hormone koji "divljaju", te vječitu dilemu oko PMS-a koji se još uvijek premišlja da li odlazi ili dolazi. Dapčević na duhovit način prikazuje i izazove s partnerima koji se teško snalaze u novim okolnostima, dok se istovremeno bore s vlastitim krizama srednjih godina.

"Menopauza" je komad u kojem će se mnoge žene prepoznati, dok će muškarcima pružiti priliku da konačno razumiju promjene kroz koje prolaze njihove partnerice ili da barem nauče kada je najpametnije ustuknuti.

Svi zainteresovani ulaznice mogu nabaviti na biletarnici BKC-a ili putem online sistema entrio.ba.