Otvorena izložba "Bijela tabija – Pozornica pod otvorenim nebom"

U okviru obilježavanja Dana Općine Stari Grad Sarajevo, 7. maja na novouređenom prostoru Bijele tabije upriličeno je svečano otvorenje izložbe autorice Amine Abdičević, posvećeno bogatoj scenskoj produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo i umjetnicima koji su svojim djelovanjem obilježili zlatni period ove najznačajnije teatarske kuće u Bosni i Hercegovini.

Izložba kroz pažjivo odabrane fotografije, prateće autorske tekstove, arhivsku dokumentaciju i druge umjetničke prikaze donosi svojevrsno putovanje kroz historiju dramske, operne i baletne scene Sarajeva, podsjećajući javnost na neprocjenjivi doprinos velikih umjetnika koji su decenijama gradili kulturni identitet grada i države i čiji su talenat, posvećenost i umjetnička izvrsnost ostavili trajan pečat u historiji bosanskohercegovačke kulture.

Prema riječima autorice Amine Abdičević ova izložba ne predstavlja samo retrospektivu jednog značajnog umjetničkog perioda, već snažan podsjetnik na važnost očuvanja kulturnog naslijeđa i institucionalne memorije. Kroz prikaz bogate produkcije Narodnog pozorišta Sarajevo, publici se pruža prilika da se prisjeti vremena kada je sarajevska teatarska scena bila prepoznata po vrhunskim umjetničkim ostvarenjima, snažnoj kreativnoj energiji i imenima koja su ostavila neizbrisiv trag u regionalnoj i evropskoj kulturi. Autorica izložbe izrazila je posebnu zahvalnost Općini Stari Grad Sarajevo koja je prepoznala značaj i vrijednost ove ideje, te omogućila realizaciju projekta na ovom jedinstvenom, novouređenom lokalitetu u okviru Dana Općine Stari Grad Sarajevo. Posebnu simboliku predstavlja činjenica da je izložba otvorena u periodu kada se obilježava međunarodna kulturna manifestacija „Noć tvrđava“ što ovom prostoru daje dodatnu vrijednost i značaj.

Grafički dizajn izložbe potpisuje Branko Dursum.

Svečano otvorenje izložbe upotpunio je umjetnički program realiziran u saradnji sa Horom Opere Narodnog pozorišta Sarajevo pod dirigentskim vodstvom Danijela Žontara, učenicama Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo kao i Srednje muzičke škole Sarajevo.

Spoj ambijenta Bijele tabije, umjetnosti i bogate pozorišne tradicije pružio je prisutnim posjetiocima jedinstven doživljaj i još jednom potvrdio značaj kulture kao jednog od najvažnijih segmenata identiteta grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.