Umjetnost protiv okrutnosti: Kako je sjećanje na jednog mačka pokrenulo dijalog o trovanju životinja širom Evrope

Zid porodične kuće u Lakatamiji postao je mjesto posebnog javnog iskaza kroz mural posvećen mačku Leksu (Lex), koji je ranije ove godine otrovan u neposrednoj blizini svog doma.

Umjetničko djelo, koje su kreirali umjetnici iz Nikozije, Taši Stilijanu (Tashi Stylianou) i Saša (Sascha) iz studija "Jewel of Space", privuklo je pažnju komšija i ljubitelja životinja, podstičući dijalog o alarmantnom problemu trovanja životinja koji je, osim na Kipru, sve učestaliji i u gradovima širom Evrope, uključujući i Sarajevo.

Od ličnog oproštaja do javne inicijative

Ideja za mural nastala je nakon što su vlasnik Kosta (Costa) i njegova kćerka u bašti primijetili otiske šapa svog uginulog ljubimca. Željeli su da šape ostanu trajne, međutim, odlučili su se za mural koji je prerastao u kompleksno umjetničko djelo. Mural prikazuje Leksa kako gleda prema ulici, okružen botaničkim motivima, dok je oko njegovog vrata naslikan GPS lokator, uređaj koji je porodici pomogao da pronađe njegovo tijelo samo 20 metara od kućnog praga.

- Pokušali smo ih trajno naslikati kako ih vrijeme ne bi ispralo. To je preraslo u ideju o muralu, a potom sam pronašao Tašija. Pretpostavljam da je to bila karma - rekao je vlasnik.

Umjetnost kao sredstvo podizanja svijesti

Umjetnici su istakli da su se odmah povezali sa projektom zbog učestalosti trovanja životinja na Kipru, incidentima koji često ostaju nezabilježeni i tiho zaboravljeni. Prema njihovim riječima, mural služi kao tihi javni protest protiv normalizacije ovakvih činova nasilja.

- Osjećali smo da bi mural mogao poslužiti ne samo kao spomenik za Leksa, već i kao tiha javna izjava da se ovi činovi ne smiju normalizovati ili ignorisati - izjavio je Stilijanu.

Tragedija je inspirisala vlasnika da pokrene inicijativu "Safe Paws Cyprus", usmjerenu na podizanje svijesti o slučajevima trovanja i okrutnosti prema životinjama. Tokom procesa slikanja, prolaznici su se zaustavljali kako bi podijelili sopstvena iskustva, čime je mural postao platforma za kolektivno procesuiranje frustracija i tuge zbog nasilja nad kućnim ljubimcima.