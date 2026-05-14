Bijeli balet se vraća u Sarajevo: Proba "Giselle" u Narodnom pozorištu

U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je proba za obnovljenu baletnu predstavu "Giselle", kompozitora Adolfa Adama (Adolphea Adama).

Predstava, koju režira Edina Papo, premijerno će biti izvedena u subotu, 16. maja.

Situacija u NPS i proba za Giselle

Ovim povodom, ekipa predstave razgovarala je s medijima, a direktor NPS, Vedran Tuce istakao je da se ansambl svakodnevno suočava s novim izazovima u pripremi ovog klasičnog djela.

- Zna javnost u kakvom se stanju trenutno nalazi Narodno pozorište u Sarajevu i tim prije, sama činjenica da ćemo ponovo gledati 'Giselle', obnovljenu 'Giselle' u Narodnom pozorištu, za sve nas znači jako mnogo - između ostalog je naveo.

Ekaterina Verešangina (Vereshchagina), solistica Baleta, NPS, kaže da u "Giselle" igra kraljicu Mirtu.

Kazala je da je ovo lično njoj posebna uloga, ali i izazov zato što kroz pokret mora izražavati nesretnu ljubav koja ju je pogodila.

Klasika će uvijek ostati

Asistent koreografa i balet-majstor, Anton Bogov, rekao je da veoma dobro poznaje baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo jer su i ranije sarađivali.

- Klasika će uvijek ostati klasika i publika će uvijek voljeti klasiku. Lako je izgubimo, ali je teško vraćamo. Zato bismo je trebali sve vrijeme čuvati - između ostalog je poručio.

Koreografiju i režiju potpisuje Edina Papo, oslanjajući se na klasične verzije Petipa, Koralija i Perota (Corallija i Perrota), uz asistenciju Antona Bogova i Mie Prašo.