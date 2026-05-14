Bijeli balet se vraća u Sarajevo: Proba "Giselle" u Narodnom pozorištu

Predstavu prati Sarajevska filharmonija pod palicom maestralnog Darija Vučića

Velija Hasanbegović

Piše: Benjamin Sprečo

prije 1 sat 27 minuta

U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je proba za obnovljenu baletnu predstavu "Giselle", kompozitora Adolfa Adama (Adolphea Adama). 

Predstava, koju režira Edina Papo, premijerno će biti izvedena u subotu, 16. maja.

Situacija u NPS i proba za Giselle

Ovim povodom, ekipa predstave razgovarala je s medijima, a direktor NPS, Vedran Tuce istakao je da se ansambl svakodnevno suočava s novim izazovima u pripremi ovog klasičnog djela.

- Zna javnost u kakvom se stanju trenutno nalazi Narodno pozorište u Sarajevu i tim prije, sama činjenica da ćemo ponovo gledati 'Giselle', obnovljenu 'Giselle' u Narodnom pozorištu, za sve nas znači jako mnogo - između ostalog je naveo.

Ekaterina Verešangina (Vereshchagina), solistica Baleta, NPS, kaže da u "Giselle" igra kraljicu Mirtu. 

Kazala je da je ovo lično njoj posebna uloga, ali i izazov zato što kroz pokret mora izražavati nesretnu ljubav koja ju je pogodila.

Klasika će uvijek ostati

Asistent koreografa i balet-majstor, Anton Bogov, rekao je da veoma dobro poznaje baletni ansambl Narodnog pozorišta Sarajevo jer su i ranije sarađivali.

- Klasika će uvijek ostati klasika i publika će uvijek voljeti klasiku. Lako je izgubimo, ali je teško vraćamo. Zato bismo je trebali sve vrijeme čuvati - između ostalog je poručio.

Koreografiju i režiju potpisuje Edina Papo, oslanjajući se na klasične verzije Petipa, Koralija i Perota (Corallija i Perrota), uz asistenciju Antona Bogova i Mie Prašo. 

Vedran Tuce, direktor NPS. Avaz

Za vizuelni identitet zaslužni su scenograf Slobodan Perišić i kostimografkinja Amna Kunovac-Zekić.

Izvođači i muzika

Giselle igra Tamara Ljubičić (NPS), dok grofa Albrechta tumači Lev Semenov (NP Beograd), uz učešće ansambla i solista sarajevskog Baleta.

Predstave prati Sarajevska filharmonija. Premijerom diriguje maestro Dario Vučić, dok je prva repriza (20. maja) pod vodstvom maestre Aide Jažić.

Ulaznice

Karte su dostupne na blagajni pozorišta, kao i online putem službene stranice NPS-a ili platforme karter.ba.

