Muzičko-poetski performans "KVart stih" izveden u ICIKUM Amfiteatru

Povodom obilježavanja Dana Općine Novo Sarajevo, večeras je u ICIKUM Amfiteatru, izveden muzičko-poetski performans „KVart stih“, u režiji Amara Komića.

Program je publici donio spoj poezije, muzike i scenskog izraza, a u performansu su učestvovali glumci Enes Salković i Hamza Bralić te muzičari Vedran Vujica i Adnan Alagić. Izbor stihova i dramaturgiju potpisuje Berina Musa.

„'KVart stih' je poetsko-muzički performans koji kroz susret tradicije i savremenog izraza istražuje kako različite generacije doživljavaju Sarajevo. Kroz spoj poezije i muzike, performans gradi kontinuirani tok u kojem se tradicionalno i buntovno, uređeno i sirovo, postupno stapaju u zajednički ritam. Iz tog sukoba rađa se slika grada koji nije definisan samo jednim glasom, nego sudarom različitih pogleda, iskustava i energija“, izjavio je Amar Komić, reditelj muzičko-poetskog performansa "KVart stih".

KVart stih

Šta se desi kada se sudare stih koji poznajemo i glas koji tek dolazi? "KVart stih" je muzičko-poetski performans koji spaja tradiciju i savremeni izraz kroz poeziju i muziku, od tihe akustične gitare i klasične poetske večeri do sirove energije distorzirane električne gitare i buntovnog savremenog stiha.

Dva svijeta se u početku sudaraju, prekidaju i provociraju, a zatim polako počinju slušati jedan drugi. Iz sukoba nastaje zajednički ritam u kojem tradicija i savremenost više nisu suprotnosti nego dio iste priče.

ICIKUM

Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo predstavlja savremeni kulturni prostor namijenjen razvoju umjetnosti, kreativnosti i zajednice. Centar objedinjuje različite programe– od teatra i filma do muzike i izložbi, radionica i festivala –stvarajući otvoreno mjesto susreta umjetnika, mladih ljudi i publike i novih ideja. Programi su osmišljeni tako da povežu lokalnu zajednicu sa savremenim kulturnim tokovima kroz produkciju, edukaciju i međunarodnu saradnju. Misija centra je razvoj savremenih umjetničkih praksi, podrška umjetnicima i dostupnost kulture lokalnoj i široj publici. Vizija centra je postati regionalno prepoznatljivo mjesto kulturne produkcije i međunarodne saradnje.