U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras balet „Giselle“

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličen balet u dva čina „Giselle“ kompozitora Adolfa Adama (Adolphe) u koreografiji i režiji Edine Papo, prema majstorima Petipa, Coralli i Perrot, kroz obnovu asistenta koreografa i balet majstora Antona Bogova, prvaka baleta SNG Maribor.

Libretisti su Teofil Gotje (Theophile Gautier) i Vernoj de Sen-Žorž (Vernoy de Saint-Georges), scenograf Slobodan Bobo Perišić, kostimografkinja Amna Kunovac-Zekić, koncert-majstorica Arijana Zupčević, a viola solo Etleva Karadža.

Uz pratnju Sarajevske filharmonije, kojom će dirigovati maestro Dario Vučić, igraju: Tamara Ljubičić, Anton Bogov, Mihail Mateescu, Admir Kalkan, Dajana Popović, Mensud Vatić, Mia Jahić, Ekaterina Vereščagina, Nataša Pavlović, Jovana Milosavljević, članovi Ansambla Baleta i Hora Opere NPS-a, te učenici Srednje muzičke škole - Odsjek baleta.