Umjetnik JR na Bijenalu u Veneciji: Tapiserija koja slavi humanost i zajedništvo

Francuski umjetnik JR predstavio je u Veneciji svoj novi multidisciplinarni projekat pod nazivom "Il Gesto". Intervencija obuhvata eksterijer i enterijer palate Ca’ da Mosto, transformišući venecijansko-bizantijsku arhitekturu u javnu scenu. Dok fasadu krase privremene instalacije, centralni dio projekta smješten je unutar palate,monumentalna tapiserija nastala u saradnji sa majstorom tkanja Đovanijem Bonotom (Giovanni Bonotto).
Djelo predstavlja reinterpretaciju čuvene slike Paola Veronezea (Paolo Veronese) "The Wedding at Cana" iz 1563. godine. Umjesto biblijskog čuda, JR u fokus stavlja savremeni model socijalne pomoći i brige o zajednici.
Od renesansnog remek-djela do narodne kuhinje
Kompozicija tapiserije zasnovana je na radu zajedničke kuhinje Refettorio Paris, koja već osam godina od namirnica koje su višak priprema obroke za izbjeglice i beskućnike. Na tapiseriji, umjesto biblijskih likova, nalazi se 176 stvarnih učesnika ovog projekta. Među njima su i svjetski poznati šefovi kuhinja, poput Alena Dikasa (Alain Ducasse) i Masima Boture (Massimo Bottura), prikazani u službi onih kojima kuhaju.
- Ovo je gotovo kao malo pozorište života... sve volontere koji dolaze svake večeri zamolimo da te noći odigraju ulogu, što je veoma važno, to je zapravo ključ tih večera - objasnio je JR.
Tehnološki podvig i ekološka svijest
Izrada tapiserije, visoke 4,30 i široke 7,80 metara, trajala je 600 sati. Materijali korišteni u izradi naglašavaju ekološku osjetljivost; nijanse plave i crne boje dobijene su reciklažom plastičnih ambalaža iz kućanstava, a kombinovane su s organskim pamukom i tradicionalnim japanskim Washi papirom. Đovani Bonoto istakao je da je prebacivanje kompleksnog digitalnog fajla u tkani medij bio ogroman izazov za moderne mašine.
- Rad također simbolizuje borbu između čovjeka i mašine... želimo pokazati da ljudska inteligencija posjeduje senzibilitet da pronađe način za pobjedu - izjavio je Bonoto.
Pored umjetničke, projekat posjeduje i izraženu humanitarnu dimenziju. Posjetioci su pozvani da podrže rad lokalne dobrotvorne organizacije "Venezia Prossima", dok je po zatvaranju Bijenala, 24. novembra, planirana održiva prenamjena instalacije. Naime, paneli sa fasade palate neće biti odbačeni, već donirani lokalnoj zajednici za dalju upotrebu.
Mural i priče učesnika projekta možete detaljnije istražiti putem interaktivne platforme na jrchronicles.net/ilgesto.