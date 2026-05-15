Umjetnik JR na Bijenalu u Veneciji: Tapiserija koja slavi humanost i zajedništvo

Francuski umjetnik JR predstavio je u Veneciji svoj novi multidisciplinarni projekat pod nazivom "Il Gesto". Intervencija obuhvata eksterijer i enterijer palate Ca’ da Mosto, transformišući venecijansko-bizantijsku arhitekturu u javnu scenu. Dok fasadu krase privremene instalacije, centralni dio projekta smješten je unutar palate,monumentalna tapiserija nastala u saradnji sa majstorom tkanja Đovanijem Bonotom (Giovanni Bonotto). Djelo predstavlja reinterpretaciju čuvene slike Paola Veronezea (Paolo Veronese) "The Wedding at Cana" iz 1563. godine. Umjesto biblijskog čuda, JR u fokus stavlja savremeni model socijalne pomoći i brige o zajednici.

Od renesansnog remek-djela do narodne kuhinje Kompozicija tapiserije zasnovana je na radu zajedničke kuhinje Refettorio Paris, koja već osam godina od namirnica koje su višak priprema obroke za izbjeglice i beskućnike. Na tapiseriji, umjesto biblijskih likova, nalazi se 176 stvarnih učesnika ovog projekta. Među njima su i svjetski poznati šefovi kuhinja, poput Alena Dikasa (Alain Ducasse) i Masima Boture (Massimo Bottura), prikazani u službi onih kojima kuhaju. - Ovo je gotovo kao malo pozorište života... sve volontere koji dolaze svake večeri zamolimo da te noći odigraju ulogu, što je veoma važno, to je zapravo ključ tih večera - objasnio je JR.

