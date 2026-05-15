Istina ne smije utihnuti: Glas Srebrenice koji traje kroz knjigu Mease Ibraković

Knjiga „Znaš li ti otkad mi tebe čekamo?“ autorice Mease Ibraković nije samo književno djelo. Ona je svjedočanstvo jedne boli koja traje gotovo tri decenije, zapis o tišini koja nikada nije prestala i podsjetnik na odgovornost svih nas da čuvamo istinu o genocidu u Srebrenici.

Pišući o sudbinama porodica koje su ostale bez svojih najmilijih, autorica otvara prostor za razumijevanje onoga što mlađe generacije često ne mogu ni zamisliti. Upravo zato smatra da kultura sjećanja mora biti živa i prisutna, ne samo u knjigama, već i u svakodnevnim razgovorima.

Dug pamćenja

Za Measu Ibraković, važno je da mladi koji nisu živjeli juli 1995. godine razumiju težinu onoga što se dogodilo. Smatra da je to obaveza onih koji pamte i koji su svjedočili vremenu u kojem je istina ispisana najtežim mogućim iskustvima.

- To je od presudne važnosti. Smatram da mladi danas nemaju potpunu sliku o tome, ali ih ne krivim jer nisu svjedočili tom vremenu. Upravo zato je odgovornost nas koji pamtimo da govorimo, pišemo i ostavljamo trag - kazala je Ibraković za "Avaz".

Njene riječi podsjećaju da mir nije nešto što se podrazumijeva. Generacije koje odrastaju daleko od ratnih strahota teško mogu pojmiti šta znači decenijama čekati vijest, trag ili kost voljene osobe, a upravo zato istina mora biti ispričana jasno i dostojanstveno.

Autorica posebno naglašava da se ne smije govoriti samo o smrti, nego i o životima koji su morali biti nastavljeni nakon tragedije. O djeci koja su rasla bez očeva i o porodicama koje su učile živjeti s prazninom koja nikada ne nestaje.

Snaga majki

Posebno emotivan dio njenog obraćanja posvećen je majkama Srebrenice i ženama koje su ostale same da nose teret života i odgoja djece nakon genocida. U njima vidi najveći simbol dostojanstva i ljudske snage.

- Hvala što ste bile oslonac koji je držao sva četiri ćoška kuće onda kada se činilo da se cijeli svijet ruši. Ostale ste bez muževa, sinova i braće, a ipak niste dozvolile da vam djeca posrnu - rekla je Ibraković.