Novi teatar započinje rad na predstavi "Galeb", novo pozorište u godini jubileja Čehovljeve avangarde

Selma Spahić, dramaturginja je Adna Dautović, scenografkinja Adisa Vatreš-Selimović, kostimografkinja Emina Hodžić Adilović, koreografkinja Ena Kurtalić. Kompozitor je Mirza Redžepagić, dok dizajn svjetla potpisuje Nedim Pejdah.

Simbolično, upravo tekst koji je historijski označio rađanje novog pozorišnog senzibiliteta otvara rad Novog teatra, umjetničke platforme koja razvija savremeni institucionalni model produkcije, repertoara i odnosa prema publici.

Novi teatar započinje rad na svojoj prvoj velikoj produkciji, predstavi "Galeb" Antona Pavloviča Čehova, jednom od najznačajnijih dramskih tekstova moderne evropske književnosti. Početak rada odvija se u godini obilježavanja 135 godina od nastanka ovog revolucionarnog komada, koji je u trenutku svog nastanka predstavljao avangardu svjetskog teatra i najavio promjenu načina glumačkog izraza, dramaturgije i pozorišnog mišljenja.

Premijera predstave "Galeb" zakazana je za 5. septembar u Novom teatru, dok će publika tokom istog mjeseca imati jedinstvenu priliku da predstavu pogleda u intenzivnom repertoarskom ciklusu.

U okviru novog modela rada, Novi teatar omogućava čak 13 repriznih izvođenja samo u mjesecu septembru, prema sljedećem rasporedu: od 7 do 12. septembra te od 21 do 26. septembra.

Sva izvođenja počinju u 20:00 sati.

U predstavi igraju: Ejla Bavčić – Tarakčija, Josip Stapić, Mehmed Porča, Senad Bašić, Iva Prgić, Maja Izetbegović, Anja Vujković, Ermin Bravo, Faruk Hajdarević i Senad Bešić.

Ovakav koncept igranja predstavlja značajan iskorak u regionalnoj pozorišnoj praksi, jer publici omogućava kontinuirano gledanje predstave u koncentrisanom festivalskom ritmu, dok umjetničkom ansamblu osigurava procesualni razvoj predstave pred publikom.

Karte za premijeru

Karte i septembarska izvođenja biće dostupne od polovine juna putem online prodaje, čime Novi teatar uvodi savremeni model dostupnosti i planiranja gledanja predstava.

Program Novog teatra realizuje se u prostoru ICIKUM-a, Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo, gdje će svaka produkcija imati mjesečne izvedbene cikluse, a predstave će se moći gledati isključivo u unaprijed definisanim terminima igranja.

Model koji spaja stabilnost

Na taj način Novi teatar uspostavlja prvo regionalno, institucionalno pozorište ovakvog tipa na Balkanu, model koji spaja produkcijsku stabilnost institucije sa dinamikom savremenih evropskih teatarskih laboratorija i repertoarskih centara.

Početak rada na predstavi "Galeb" tako označava ne samo novu predstavu, nego i početak jedne nove pozorišne ideje: teatra koji se gradi kao događaj, susret i umjetnički proces u vremenu.