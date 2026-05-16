Nevjerovatno: Navijači iz Zenice prijetili glumcima zbog predstave o FK Željezničar, otkazano izvođenje

Predstava "Za život cijeli" koja govori o FK Željezničar neće biti prikazana u okviru Takmičarskog programa 25. Festivala bh. drame u Zenici zbog prijetnji navijača.

Riječ je o predstavi u režiji Jasenka Pašića.

- Sarajevski ratni teatar SARTR smatra krajnje zabrinjavajućim otkazivanje festivalskog izvođenja predstave „Za život cijeli“ u okviru XXV festivala bosanskohercegovačke drame Zenica 2026., do kojeg je došlo usljed ozbiljnih sigurnosnih prijetnji, pritisaka i izostanka pravovremene institucionalne reakcije nadležnih organa. Posebno zabrinjava činjenica da su prijetnje i pritisci dolazili od navijačkih skupina i pojedinaca koji su pokušali nasiljem i zastrašivanjem uticati na programske odluke jedne javne kulturne institucije.

SARTR više od tri decenije djeluje na principima umjetničke slobode, dijaloga i odgovornosti prema društvu. Upravo zbog toga smatramo da svaki pokušaj zastrašivanja, prijetnji ili sprečavanja izvođenja predstava predstavlja ozbiljan napad ne samo na jednu produkciju ili instituciju, nego i na osnovna demokratska i civilizacijska načela slobode umjetničkog izražavanja.

Posebno naglašavamo da zaštita kulturnih događaja, umjetnika, publike i javnih kulturnih institucija mora biti obaveza i odgovornost nadležnih institucija. Nedopustivo je da organizatori festivala, pozorišta i umjetnici ostanu bez jasne i pravovremene podrške sigurnosnih struktura u situacijama kada postoje ozbiljne prijetnje narušavanjem javnog reda i mira.

Istovremeno razumijemo odgovornost Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i Organizacionog odbora Festivala prema sigurnosti zaposlenih, učesnika i publike, posebno imajući u vidu ozbiljnost prijetnji i izostanak konkretne reakcije nadležnih institucija u potrebnom vremenskom okviru. Međutim, smatramo da je izuzetno važno jasno istaći da pristajanje na pritiske i prijetnje kao mehanizam odlučivanja o kulturnim programima dugoročno otvara prostor normalizaciji cenzure i ugrožava slobodu umjetničkog rada u Bosni i Hercegovini. Ne smijemo dozvoliti da prijetnje nasiljem zabrane umjetničke sadržaje samo zato što nisu po njihovoj volji ili u skladu s njihovim stavovima, niti da na taj način određuju programe javnih kulturnih institucija. Pozivamo nadležne institucije da hitno i odgovorno reaguju kako bi se spriječilo da prijetnje i pritisci postanu sredstvo odlučivanja o umjetnosti i javnom prostoru - poručili su iz SARTR-a.