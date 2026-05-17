Bijeli balet „Giselle“ nakon tri godine izveden u Narodnom pozorištu Sarajevo, novo izvođenje 20. maja

U Narodnom pozorištu Sarajevo, nakon tri godine, sinoć je ponovo izveden bijeli balet „Giselle“ kompozitora Adolphea Adama, u koreografiji i režiji Edine Papo prema majstorima Petipa, Coralli i Perrot, kroz obnovu asistenta koreografa i balet majstora Antona Bogova prvak baleta SNG Maribor.

Anton Bogov je 2014. godine na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, u premijernom izvođenju baleta „Giselle“ igrao lik grofa Albrechta, a ovaj put u ulozi asistenta koreografa i balet majstora donosi svoje iskustvo i novu svježinu pred sarajevsku publiku.

Obnova baleta „Giselle“ izvedena je uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije, kojom je dirigovao maestro Dario Vučić.

Reprizno izvođenje je 20. maja uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom maestre Aide Jažić.

Naslovne uloge Giselle i grofa Albrechta igraju prvakinja Baleta NPS Tamara Ljubičić i prvak Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Lev Semenov.

Ulogu Wilfrieda igraju Admir Kalkan / Bulat Gareev, Hilariona, šumara Evgeny Gaponko / Boris Vidaković, majku Paula Grubešić-Mateescu / Sabina Sokolović, a Pas de Deux Nataša Gaponko / Selma Efendić i Masafumi Okuzono.

Grofa od Kurlanda utjelovio je Goran Staniškovski, a Bathildu, kći grofa, Albrechtovu zaručnicu Selma Štrbo Arnautović. Lik Myrthe, kraljice vila igra Ekaterina Vereshchagina / Toko Tatekawa dok su Vilise, duhove mladih djevojaka utjelovili Nataša Gaponko / Jovana Milosavljević Lovrenović i Selma Efendić / Darika Dunganova.

U predstavi učestvuju solisti i ansambl Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo. Asistenti koreografkinje su Anton Bogov i Mia Prašo, scenografija je rađena prema rješenjima Slobodana Perišića, kostimografkinja je Amna Kunovac-Zekić.

„Giselle“ na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Baletna predstava „Giselle“ imala je šest premijernih izvođena na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo a ulogu Giselle igrale su prvakinje baleta NPS: Katarina Kocka, Emina Kamberović, Tatjana Kladničkina, Ljiljana Perić a u ovoj ulozi gostovale su također svjetska imena poput: Elvire Tarasove, Irine Peren, Shoko Nakamure, Irine Osmolkine i mnogih drugih.

Balet „Giselle“ u koreografiji i režiji Edine Papo prema Petipa, Coralli i Perrot premijerno je izveden na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo 9. juna 2023. godine, uz pratnju orkestra Sarajevske filharmonije kojom je dirigovao maestro Dario Vučić.

