Udruženje rediteljica i reditelja u BiH o otkazivanju predstave u Zenici: Alarmantno je da strah odlučuje o umjetnosti

Otkazivanje predstave "Za život cijeli", koja je trebala biti izvedena u okviru Takmičarskog programa 25. Festivala bosanskohercegovačke drame u Zenici, izazvalo je reakciju Udruženja rediteljica i reditelja u BiH.

Predstava, koja se bavi Fudbalskim klubom Željezničar, prema dostupnim informacijama otkazana je nakon prijetnji upućenih glumačkoj ekipi, a koje se dovode u vezu s navijačima Čelika, Robijašima.

Sigurnost umjetnika

Iz Udruženja su istakli da ovaj slučaj predstavlja ozbiljan presedan koji uznemirava umjetničku zajednicu i otvara pitanja sigurnosti umjetnika, slobode izražavanja i zaštite kulturnog prostora.

Naglašeno je da se radi o problemu koji nadilazi jedan festival ili jednu predstavu, jer dovodi u pitanje osnovne principe slobodnog umjetničkog djelovanja ukoliko se ono može blokirati pritiscima i prijetnjama. Takva praksa, upozoravaju, može dovesti do situacije u kojoj strah određuje kulturne programe umjesto umjetničke slobode.

U saopćenju je izražena podrška glumačkom ansamblu, organizatorima festivala i Sarajevskom ratnom teatru SARTR, koji je također ukazao na moguće posljedice po slobodu umjetničkog izražavanja u BiH.

Nesmetano održavanje kulturnih događaja

Poručili su da umjetnici ne smiju biti meta prijetnji zbog svog rada te da je obaveza institucija da osiguraju nesmetano održavanje kulturnih događaja. Zatražili su brzu reakciju nadležnih institucija, identifikaciju odgovornih i garancije da se slične situacije neće ponavljati.

Također su pozvali da se predstava ipak izvede te da se BNP Zenica pruži podrška kako bi se obezbijedili sigurni uslovi za njeno izvođenje, uz poruku da bi u suprotnom ovaj slučaj mogao ostati zabilježen kao primjer u kojem je strah nadvladao umjetnost.