Umjetnička direktorica Baleta Mia Prašo za "Avaz": Sav trud i odricanje se jednog dana isplate, scena i publika vam vrate uloženo

– Moram reći da je za novu sezonu veoma otežano biranje repertoara samim tim što je stolarija Narodnog pozorišta u stanju u kojem jeste. Tako da će odabir zavisiti od raspoložive scenografije kao i premijerni repertoar, jer u pitanju su radionice Narodnog pozorišta koje ne znamo da li će biti u funkciji – navodi Prašo.

Na pitanje kako bira repertoar za novu sezonu, ističe da su okolnosti otežane, zbog različitih nedostaka i disfunkcionalnosti s kojima se pozorište susreće.

U razgovoru za “Dnevni avaz”, Prašo govori o izazovima s kojima se ansambl suočava, planiranju repertoara, odnosu publike prema savremenom baletu te budućnosti mladih igrača.

Članicom Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo postala je 2000. godine, gdje je kasnije napredovala do solistice, baletne majstorice, pedagoginje i korepetitora-uvježbača. Istovremeno je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a 2023. godine završila je postdiplomski studij baletne pedagogije na Kraljevskoj plesnoj akademiji u Londonu.

Od aprila 2026. godine funkciju umjetničke direktorice Baleta Narodnog pozorišta Sarajevo obnaša Mia Prašo, dugogodišnja baletna umjetnica i pedagoginja, koja je karijeru gradila kroz školovanje u Sloveniji, angažman u Slovenskom narodnom pozorištu Maribor te višegodišnji rad u Sarajevu.

O balansu između klasičnog i savremenog baleta naglašava važnost očuvanja tradicije, ali i prilagođavanja savremenim trendovima.

– Veoma je važno iz razloga što smo mi jedini balet u BiH i samim tim smo dužni njegovati klasični baletni repertoar. Međutim, ono čime smo ograničeni je broj igrača, tako da neke velike predstave ne možemo da postavljamo na scenu Narodnog pozorišta, ali važno je jer svi naši igrači su školovani za klasični balet. Zato nekako pokušavamo držati taj balans između klasike, neoklasike i savremenog baleta – istakla je.

Govoreći o radu s mladim baletnim igračima, ističe važnost saradnje s baletnom školom i uključivanja učenika u profesionalne produkcije.

– Što se tiče mladih baletnih igrača, sarađujemo sa Baletnom školom i nekako naše nastojanje je da Baletnu školu uključimo u naš repertoar. Da, recimo, u predstavi “Giselle” imamo naše mlade baletne snage iz škole, koji učestvuju u našem repertoaru i generalno kad god radimo novu premijeru trudimo se da Baletna škola ima svoje mjesto – ispričala je Prašo.

Najveći izazovi

Jedan od ključnih problema, kako navodi, jeste nedostatak domaćeg kadra.

– Najveći izazov je nedostatak domaćeg kadra zato što, nažalost, Baletna škola ne proizvodi, ružno je možda reći ne proizvodi, ali ne daje dovoljno baletnih igrača. Tako da smo prisiljeni na neki način da ansambl popunjavamo sa stranim državljanima, što također nije ni loše, mislim, naravno u svakom ansamblu treba i strani baletni kadar, međutim, nekako domaći igrači su uvijek okosnica baleta i to je ono što je nama najveći izazov s kojim se susrećemo, također nedostatak radnih mjesta – navela je ova umjetnica.

Na pitanje kako privući mlade u balet, objašnjava da je ključ u kontinuitetu i motivaciji.

– Pa ovako, baletni igrač se prije svega školuje deset godina, dakle, da bismo privukli djecu da idu u baletnu školu, potrebno je imati repertoar koji će privući roditelje da upišu tu djecu i da ta djeca ustraju u svome školovanju, to je ono što je za nas najteže jer mnogo djece se upiše i jako malo ih završi – ističe.

Govoreći o razlozima odustajanja, navodi zahtjevnost same profesije, te kaže da je veliki napor, upravo zbog nastave koju polaznici škole baleta imaju pet puta sedmično.

– Baletna škola od vas traži svakodnevni angažman tokom cijele godine i za djecu koja pohađaju osnovnu školu i baletnu školu poprilično je naporno. I onda se u jednom momentu djeca nađu, pogotovo u tim nekim tinejdžerskim danima, na prekretnici gdje ili će ostati u baletu ili će otići iz baleta, najčešće se, nažalost, odlučuju da odu iz baleta – ispričala je Prašo.

Poruka mladima

O međunarodnoj saradnji i gostovanjima naglašava njihovu važnost za razvoj ansambla.

– Apsolutno znači, zbog toga što je veoma važno ne biti u izolaciji, veoma je važno vidjeti šta neko drugi radi, kako neko drugi radi, na koji način druge kompanije postavljaju svoj repertoar. Mi često zovemo baletne pedagoge i baletni pedagozi iz drugih teatara su ti koji nam donose neke promjene i svježinu, međutim, gostovanja je nekako u posljednje vrijeme jako malo, a važno je da baletni igrači u svojoj karijeri stanu na neke druge scene i da vide kako to izgleda negdje drugdje – kazala je Prašo.

Za kraj, mladima koji se žele baviti baletom poručuje da ovo moraju da vole, jer balat je ljubav prije svega, ali i način života.

– Ja ne mogu reći da mi je balet posao. Ja mogu reći da je to profesija koja je odabrala mene i nekako ta ljubav i posvećenost i sav taj trud koji uložite, jednog trenutka kad stanete na scenu vam se vrate. Jednostavno se isplati sav taj trud, sve odricanje, sve vrijeme koje provodite u baletnoj sali, scena vam vraća i publika vam vraća. Tako da ostati dosljedan, ustrajan, uporan, to je ono što, zapravo, može dovesti do toga da se postane baletni igrač i kaže sve što uložite, zaista će vam se vratiti – poručila je Prašo.