Dino Mustafić o otkazivanju predstave u Zenici: "Nedopustivo je da program određuju strah i pritisci"

Otkazivanje predstave o Željezničaru na 25. Festivalu bosanskohercegovačke drame u Zenici izazvalo je brojne reakcije u javnosti, a povodom cijelog slučaja oglasio se i reditelj Dino Mustafić.

On je istakao da kao učesnik festivala osjeća obavezu da reaguje na odluku kojom je onemogućeno izvođenje ranije selektovane predstave SARTR-a.

- Kao umjetnik koji je i ove godine učesnik 25. Festivala bosanskohercegovačke drame u Zenici, kao i prethodnih godina, osjećam profesionalnu i ličnu obavezu da javno reagujem na odluku kojom je onemogućeno izvođenje selektovane predstave SARTR-a. Smatram da u okolnostima u kojima jednoj predstavi nije dopušteno igranje nijedna predstava ne bi trebala biti odigrana na festivalu. Ovo ne izjavljujem iz pozicije polemike, nego iz elementarne umjetničke odgovornosti i solidarnosti. Festival bosanskohercegovačke drame postoji kao prostor slobodnog umjetničkog izraza, profesionalnog dijaloga i međusobnog poštovanja - kazao je Mustafić.

Dodao je da se na taj način narušava sama suština festivala i njegova umjetnička misija.

- Onog trenutka kada organizatori festivala i umjetnici postanu izloženi prijetnjama, pritiscima ili sigurnosnom nasilju, a selektovana predstava bude spriječena da se izvede, narušava se sam temelj festivala. Nedopustivo je da umjetnički program određuju strah i pritisci. Još je opasnije da se na takve okolnosti pristane kao na novu normalnost. Ako jedna predstava ne može igrati zbog nasilja ili prijetnji, tada nijedna predstava ne može igrati kao da se ništa nije dogodilo. Solidarnost umjetničke zajednice u ovakvim trenucima nije gest, nego minimum profesionalnog i moralnog integriteta. Ovu izjavu dajem prije svega kao umjetnik, učesnik festivala i dugogodišnji saradnik bosanskohercegovačke teatarske scene, uvjeren da bez slobode umjetničkog izraza nijedan festival nema stvarni smisao - istakao je Mustafić.