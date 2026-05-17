Direktorica SARTR-a Maja Salkić za "Avaz" o skandalu u Zenici: "Mi se ne bojimo, igrali smo predstavu o Srebrenici u Beogradu"

Otkazivanje predstave „Za život cijeli“ u okviru XXV festivala bosanskohercegovačke drame u Zenici posljednjih dana izazvalo je brojne reakcije javnosti, umjetnika i građana širom Bosne i Hercegovine.

Predstava, nastala u koprodukciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR i Theater Factoryja Sarajevo, povučena je iz festivalskog programa nakon prijetnji i pritisaka upućenih Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

Uprava BNP-a Zenica saopćila je da su tokom nekoliko dana zaprimali uznemirujuće poruke i telefonske pozive, uz upozorenja o mogućim incidentima ukoliko predstava bude izvedena, zbog čega je donesena odluka o otkazivanju izvedbe.

Cijeli slučaj otvorio je pitanje sigurnosti umjetnika, slobode umjetničkog izražavanja i odnosa institucija prema pritiscima kojima su izložene kulturne ustanove.

Direktorica Sarajevskog ratnog teatra Maja Salkić za „Avaz“ je kazala da se treba fokusirati na to da institucije daju jasan stav i zaštite slobodu govora i pozorišnog čina.

Na odgovornim ljudima svih pozorišta ostaje hrabrost i odgovornost da se priče iznose na sceni, dodaje Salkić, te glumci treba da govore sa scene.

- S jedne strane, ukoliko je kolega iz Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici tražio zaštitu i konkretan stav institucija, onda je to morao i dobiti. A s druge strane, kao direktor pozorišta, trebao je preuzeti odgovornost da se predstava odigra, jer mislim da je to jedini način na koji mi treba da govorimo i da ne podliježemo bilo kakvim pritiscima i kritikama – istakla je Salkić.

Zajednička odgovornost

Navodi i ti da je odgovornost zajednička.

- Odgovornost je i medija. U trenutku kada dođe do problema i onoga što pod navodnicima nazivamo skandalom, tada se mediji maksimalno uključe. A naš zajednički cilj treba biti da o kulturi govorimo i mimo problema. Da ne najavljujemo samo programe i informacije, nego da zaista vodimo dijalog sa umjetnicima, pozorišnim, kulturnim i filmskim radnicima – mišljenja je Salkić.

Prostor za dijalog

Navodi i to da treba maksimalno dati prostor za dijalog, obrazloženja, razgovore i kritiku, te da na taj način se profilira publika i građanstvo, omogući pristup svima i da svi pronađu pozorište kao prostor hrabrosti u kojem priče ljudi sa margine mogu biti ispričane.

- U trenutku kada dođe do problema, onda gasimo požare, a naš zadatak i odgovornost postoje mnogo prije toga. Voljela bih da se o pozorištu više govori u nekim mirnijim i drugačijim okolnostima, ali kada dođe do problema, onda zaista treba prepoznati šta je uzrok i kako to spriječiti. Ne smijemo dozvoliti da, kao u ovom slučaju, određene navijačke grupe postavljaju svoje uslove i vrše pritisak na odgovorne osobe i umjetnike. Mi imamo hrabrost da igramo. Igrali smo predstavu o Srebrenici u Beogradu, gostovali smo na scenama širom Bosne i Hercegovine, Balkana, regije i Evrope – istakla je.

Jasni stavovi

Dodaje i to da imaju vrlo jasne stavove o tome o čemu treba govoriti, koga treba zaštititi i u ime koga treba govoriti kroz umjetnički čin.

- S druge strane, nadležne institucije trebaju jasno dati do znanja svima onima koji su u poziciji da vrše pritiske i pokušavaju svojim nezadovoljstvom kreirati programe kulturnih institucija, da se takve namjere moraju sasjeći u korijenu i da taj stav mora biti vrlo jasno i precizno postavljen – kazala je Salkić za “Avaz”.