Pozorište iz Zenice pozvalo na mirni protest zbog otkazivanja predstave o FK Željezničar

Umjetnički kolektiv Bosanskog narodnog pozorišta (BNP) Zenica, uslijed novonastale situacije zbog koje su bili prinuđeni iz sigurnosnih razloga otkazati izvedbu predstave "Za život cijeli" u produkciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR i Theatre Factory Sarajevo, poziva sve umjetnike, prijatelje, publiku, ljude kojima je stalo do slobode govora, mišljenja i djelovanja, da im se sutra pridruže na mirnom protestnom okupljanju u terminu predviđenom za ceremoniju svečanog otvaranja 25. Festivala bh. drame.

Ceremonija otvaranja predviđena je za 19.55 sati, ali, kako ističu, u terminu predviđenom za izvedbu predstave žele sa Velike scene BNP-a Zenica 20.00 sati protestnim okupljanjem dostojanstveno i mirno pokazati otpor svakom obliku zastrašivanja i gušenja slobode umjetničke misli.

- Slogan ovogodišnjeg Festivala bh. drame je "Zajednica", stoga dođite da zajedno stanemo u odbranu umjetnosti, slobode govora i dostojanstva javnog prostora - naveli su u svojoj obavijesti na službenoj stranici BNP-a Zenica, koje je organizator 25. festivala bosanskohercegovačke drame "Zenica 2026".

Organizacioni odbor Festivala jučer je zvanično obavijestio javnost da otkazuje festivalsku izvedbu predstave "Za život cijeli" autora Benjamina Hasića, u režiji Jasenka Pašića i u produkciji Sarajevskog ratnog teatra SARTR i Theater Factory Sarajevo, a kao razlog su naveli prijetnje navijača te izostanak reakcije vlasti iz Grada Zenica i Zeničko-dobojskog kantona.

Prije ceremonije otvaranja te u sklopu Pratećeg programa ovogodišnjeg festivala, sutra je u 18.30 sati planirano otvaranje izložbe slika Borislava Bobana Lazića, a u 19.15 sati i promocija knjige Dragana Komadine "Na vratima pakla".