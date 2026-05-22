U Pozorištu mladih Sarajevo počele probe za predstavu "Sarajevo – grad od snova"

U pozorištu mladih Sarajevo, u toku su probe za novu predstavu “Sarajevo - grad od snova”, pisca i redatelja Jasmina Durakovića, dok je premijera planirana za početak juna.

“Sarajevo – grad od snova” je drama Jasmina Durakovićakoja govori o Sarajevu iz vizure ratnih i poslijeratnih godina. Fantazmagoričnim dramskim rukopisom koji kombinuje dramaturgiju modernog američkog filma i teatra apsurda, autor ispisuje modernu povijest grada Sarajeva koji objedinjuje opsadu, reintegraciju, “doba mira” i promašenih pokušaja“građankog bodybildinga” kroz učešće stranih NVO-a… Komad također postavlja pitanje koliko još uvijek postoji sloboda govora i umjetničkog izražavanja kada su u pitanju još uvijek osjetljive teme poput rata i pomirenja.i koliko su domaći umjetnici profitirali na temama ratnih trauma. Duarkovićev komad savršeno odgovara sceni za mlade, budući da razara klasične modele dramskog pozorišta i uvodi tehniku “teatarskog scenarija” koja računa na upotrebu modernih medija: filma, televizije i video arta, čime se stvara dinamična teatarska vizija koja gledatelje ostavlja bez daha. Sve se odvija veoma brzo u katarzičnom tempu koje bolno i precizno secira jedno društvo koje s lakoćom stvara svoje povijesne tragedije i mitove, a teško se oslobađa tereta prošlosti.

Duraković je ovaj komad pisao u godina rata i nesposredno nakon njega i dobitnik je nagrade Narodnog pozorišta Sarajevo za suvremeni dramski tekst 2000-te.

- Raditi danas ovaj tekst u Pozorištu mladih je proces koji traži dvostruki angažman – prebiranje po vlastitom sjećanju i kako to sjećanje prenijeti na ekipu predstave i samu publiku. Znam da je za mene pisanje ovoga teksta bilo neka vrsta terapeutskog tretmana u kojem sam tada, ali i danas, tražio odgovore na pitanja koja su mene mučila - o izdaji grada pod opsadom, globalnoj, komšijskoj, ali i onoj nas sami prema njemu. Ipak, grad čine ljudi i ova predstava je svojevrsna posveta tim ljudima. Oni su, ne politike i ideologije, jedini historijski pobjednici iz tog vremena - kazao je reditelj Jasmin Duraković

U predstavi igraju Belma Lizde Kurt, Alisa Čajić, Mirvad Kurić, Vanesa Glođo, Edin Avdagić, Semir Krivić, Robert Krajinović, Deni Mešić, Haris Bidžan i Enes Kozličić .

Autorski tim predstave čine Džejlana Karaman Pašić (scenografkinja), Segor Hadžagić (dramaturg), Lana Lončarević (kostimografkinja) i Armin Jusuframić (kompozitor).