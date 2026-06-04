Proglašeni pobjednici Sarajevo Photography Festivala: Grand Prix za Anju Caruk, nagrađeni i bh. fotografi

Pored Grand Prix nagrade, Anja je osvojila i novčanu nagradu u iznosu od 2.000 eura. Ona je ujedno i prva žena koja je u dosadašnjih pet godina festivala ponijela ovu prestižnu titulu, a trijumfovala je i u kategoriji dokumentarne fotografije. Drugo mjesto ove kategorije zauzela je Nikola Murhed (Nicola Muirhead) sa Bermuda, dok je treće mesto pripalo Umbertu Dijesinovu (Umbertu Diecinoveu) iz Italije.

Tom prilikom dodijeljene su nagrade najboljim autorima u osam kategorija, a Grand Prix je osvojila ukrajinska fotografkinja sa adresom u Berlinu, Anja Caruk (Anya Tsaruk).

U svečanoj atmosferi Narodnog pozorišta Sarajeva, večeras je upriličena ceremonija proglašenja pobjednika takmičarskog programa petog po redu Sarajevo Photography Festivala.

Posebno priznanje dobila je Valentina Sinis iz Italije.

Laureat u kategoriji pejzažne fotografije je Šaoping Lin (Xiaoping Lin) iz Kine. Drugo mesto zauzeo je Savaš Onur Sen (Savaş Onur Şen) iz Turske, dok je trećenagrađeni rad potpisao Dejvid Lambejda (David Lombeida) iz Sjedinjenih Američkih Država.

Posebno priznanje dodijeljeno je Atanajsosu Ficosu (Athanasiosu Fitsiosu) iz Grčke. Najuspješniji u kategoriji događaja (Event) bio je Ðankarlo Pageti (Giancarlo Pagetti) iz Italije.

Drugo mjesto pripalo je Milošu Kostiću iz Njemačke, a treće Žozefin Rauh (Josefine Rauch), također iz Njemačke.

Posebno priznanje žirija ponio je Sebastijan Ščepanoski (Sebastian Szczepanowski).

Portretna fotografija

U kategoriji portretne fotografije laureat je Anðelika Kolin (Angelica Collin) iz Sjedinjenih Američkih Država, ispred Markosa Azulaja (Marcosa Azulaya) iz Argentine, dok je trećeplasirani Vedad Divović iz Bosne i Hercegovine.

Posebno priznanje uručeno je Žozefin Rauh.

Titulu najbolje modne fotografije osvojila je Solena Ričard (Solène Richard) iz Francuske.

Među nagrađenima su i Emanuel Anor Sarfo (Emmanuel Annor Sarfo )iz Gane na drugom, te Liz Miler Kovak (Liz Miller Kovacs) iz Sjedinjenih Američkih Država na trećem mjestu.

Posebno priznanje pripalo je Olgi Zaverženec.

Najviše priznanje u kategoriji Life otišlo je u ruke Mitra Simikića iz Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto zauzela je Sabrina Loso (Sabrina Losso) iz Italije, a treće Jaser Ala Mubarak (Yasser Alaa Mobarak) iz Egipta.

Posebno priznanje dodijeljeno je Dejanu Mijoviću iz Slovenije. Pobjednica u kategoriji dokumentarne fotografije je Anja Caruk iz Ukrajine.

Konceptualna fotografija

U konkurenciji konceptualne fotografije najboljom je proglašena Ludovika Limido (Ludovica Limido) iz Italije. Armin Graca iz Bosne i Hercegovine našao se na drugom mjestu, dok je treće mjesto zauzeo Igor Šiler (Igor Schiller) iz Srbije. Kada je riječ o mobilnoj fotografiji, prvo mjesto pripalo je Valentini Bunić iz Hrvatske. Olaf Vioerfurt (Olaf Wipperfürth) iz Njemačke rangiran je na drugoj poziciji, dok je među tri najbolja ušla i Tara Đukić iz Srbije.

Posebno priznanje uručeno je Nataliji Golidžbini (Nataliyi Golidžbini) iz Njemačke.

O pobjednicima i nagrađenim radovima odlučio je međunarodni žiri sastavljen od istaknutih stručnjaka iz svijeya fotografije i vizuelne unjetnosti, među kojima su Šejla Kamerić, Fernanda Prado Verčić, Marko Drobnjaković, Jonut Trandafiresku (Ionuț Trandafirescu), Simon Aconi (Simone Azzoni), Timotej Letonja, Kolina Plankon (Coline Plançon) i Tereza Frajtas (Teresa Freitas).

Prvonagrađena Anja Caruk prilikom uručenja nagrade je istakla da je ovo vrlo važno za nju i njenu domovinu.

- Moj projekat je o mojoj domovini, Ukrajini, i o mojoj porodici i prijateljima. Zato je za mene primanje ove nagrade vrlo posebno, rekla je.