Proglašeni pobjednici Sarajevo Photography Festivala: Grand Prix za Anju Caruk, nagrađeni i bh. fotografi

U svečanoj atmosferi Narodnog pozorišta Sarajeva, večeras je upriličena ceremonija proglašenja pobjednika takmičarskog programa petog po redu Sarajevo Photography Festivala.
Tom prilikom dodijeljene su nagrade najboljim autorima u osam kategorija, a Grand Prix je osvojila ukrajinska fotografkinja sa adresom u Berlinu, Anja Caruk (Anya Tsaruk).
Ukrajinka osvojila nagrade
Pored Grand Prix nagrade, Anja je osvojila i novčanu nagradu u iznosu od 2.000 eura. Ona je ujedno i prva žena koja je u dosadašnjih pet godina festivala ponijela ovu prestižnu titulu, a trijumfovala je i u kategoriji dokumentarne fotografije. Drugo mjesto ove kategorije zauzela je Nikola Murhed (Nicola Muirhead) sa Bermuda, dok je treće mesto pripalo Umbertu Dijesinovu (Umbertu Diecinoveu) iz Italije.
Posebno priznanje dobila je Valentina Sinis iz Italije.
Laureat u kategoriji pejzažne fotografije je Šaoping Lin (Xiaoping Lin) iz Kine. Drugo mesto zauzeo je Savaš Onur Sen (Savaş Onur Şen) iz Turske, dok je trećenagrađeni rad potpisao Dejvid Lambejda (David Lombeida) iz Sjedinjenih Američkih Država.
Posebno priznanje dodijeljeno je Atanajsosu Ficosu (Athanasiosu Fitsiosu) iz Grčke. Najuspješniji u kategoriji događaja (Event) bio je Ðankarlo Pageti (Giancarlo Pagetti) iz Italije.
Drugo mjesto pripalo je Milošu Kostiću iz Njemačke, a treće Žozefin Rauh (Josefine Rauch), također iz Njemačke.
Posebno priznanje žirija ponio je Sebastijan Ščepanoski (Sebastian Szczepanowski).
Portretna fotografija
U kategoriji portretne fotografije laureat je Anðelika Kolin (Angelica Collin) iz Sjedinjenih Američkih Država, ispred Markosa Azulaja (Marcosa Azulaya) iz Argentine, dok je trećeplasirani Vedad Divović iz Bosne i Hercegovine.
Posebno priznanje uručeno je Žozefin Rauh.
Titulu najbolje modne fotografije osvojila je Solena Ričard (Solène Richard) iz Francuske.
Među nagrađenima su i Emanuel Anor Sarfo (Emmanuel Annor Sarfo )iz Gane na drugom, te Liz Miler Kovak (Liz Miller Kovacs) iz Sjedinjenih Američkih Država na trećem mjestu.
Posebno priznanje pripalo je Olgi Zaverženec.
Najviše priznanje u kategoriji Life otišlo je u ruke Mitra Simikića iz Bosne i Hercegovine. Drugo mjesto zauzela je Sabrina Loso (Sabrina Losso) iz Italije, a treće Jaser Ala Mubarak (Yasser Alaa Mobarak) iz Egipta.
Posebno priznanje dodijeljeno je Dejanu Mijoviću iz Slovenije. Pobjednica u kategoriji dokumentarne fotografije je Anja Caruk iz Ukrajine.
Konceptualna fotografija
U konkurenciji konceptualne fotografije najboljom je proglašena Ludovika Limido (Ludovica Limido) iz Italije. Armin Graca iz Bosne i Hercegovine našao se na drugom mjestu, dok je treće mjesto zauzeo Igor Šiler (Igor Schiller) iz Srbije. Kada je riječ o mobilnoj fotografiji, prvo mjesto pripalo je Valentini Bunić iz Hrvatske. Olaf Vioerfurt (Olaf Wipperfürth) iz Njemačke rangiran je na drugoj poziciji, dok je među tri najbolja ušla i Tara Đukić iz Srbije.
Posebno priznanje uručeno je Nataliji Golidžbini (Nataliyi Golidžbini) iz Njemačke.
O pobjednicima i nagrađenim radovima odlučio je međunarodni žiri sastavljen od istaknutih stručnjaka iz svijeya fotografije i vizuelne unjetnosti, među kojima su Šejla Kamerić, Fernanda Prado Verčić, Marko Drobnjaković, Jonut Trandafiresku (Ionuț Trandafirescu), Simon Aconi (Simone Azzoni), Timotej Letonja, Kolina Plankon (Coline Plançon) i Tereza Frajtas (Teresa Freitas).
Prvonagrađena Anja Caruk prilikom uručenja nagrade je istakla da je ovo vrlo važno za nju i njenu domovinu.
- Moj projekat je o mojoj domovini, Ukrajini, i o mojoj porodici i prijateljima. Zato je za mene primanje ove nagrade vrlo posebno, rekla je.
Svečana atmosfera
Svečanu atmosferu gala večeri zaokružio je nastup IME, jedne od najperspektivnijih regionalnih muzičkih umjetnica, koja je publici priredila zapažen muzički performans.
Tokom svečanog uručenja nagrada i proglašenja pobjednika takmičarskog programa, direktorica i osnivačica Festivala Aida Redžepagić naglasila je daNa neki način kombinujemo politiku, umjetnost i fotografiju bez cenzure.
- Na neki način kombinujemo politiku, umjetnost i fotografiju bez cenzure. U ovih pet godina organizovali smo više od 30 izložbi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Veoma sam ponosna. Osim toga, imali smo brojna predavanja i promocije knjiga, ponovo na temu ljudskih prava i politike, i potpuno besplatno. Sve ovo definitivno ne bi bilo moguće bez naših partnera, sponzora i svih onih koji su nas podržavali od prvog dana, na čemu smo im neizmjerno zahvalni. Ali, ništa od ovoga ne bi bilo ni bez tima nevjerovatnih djevojaka i nekoliko momaka, uz posebnu zahvalnost programskoj direktorici Jeleni Janković, kazala je direktorica festivala.
Predrag Puharić, zamjenik gradonačelnice Sarajeva, izjavio je da je veliko zadovoljstvo ugostiti ovaj event u ime grada Sarajeva.
Otvorena izložba finalista
Nakon ceremonije dodjele nagrada, u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine otvorena je izložba finalista i pobjednika Sarajevo Photography Festivala.
Postavka okuplja najistaknutije radove ovogodišnjeg izdanja, inspirisane temom „Under Pressure“, koja pritisak sagledava kao dominantno savremeno stanje, političko, društveno, emocionalno i tehnološko, a koje snažno oblikuje savremeni način života i vizuelni izraz.
Ovogodišnje izdanje festivala prate i brojne prateće izložbe koje dodatno proširuju njegov programski okvir i dijalog između različitih fotografskih pristupa.
Među njima se posebno izdvaja izložba „25 years of No Man’s Land“ bosanskohercegovačkog oskarovca Danis Tanović, zatim projekat „Carmina, Carlota: Retail Ritual“ priznate španske umetnice i fotografkinje Karlote Gerero (Carlota Guerrero), kao i izložba „Home of the Perpetually Lost“ genijalnog bosanskohercegovačkog fotografa Vedada Divovića.
Saradnja sa mnogim zemljama
Kroz ovakve programe, Sarajevo Photography Festival, koji ove godine traje do 7. juna, izrasta u ključnu regionalnu i međunarodno priznatu kulturnu manifestaciju.
Saradnjom s domaćim i stranim institucijama, festival kontinuirano razvija platformu koja fotografiju afirmiše kao moćan medij za preispitivanje savremenog društva i vizuelne kulture.