Sarajevo kao regionalni epicentar: Umjetnički duh koji spaja tradiciju, sjećanje i moderne izraze

Sarajevo je i u prvoj polovini ove godine potvrdilo svoj status kulturnog epicentra regije, ugostivši impresivan broj festivala, izložbi, pozorišnih premijera i sajmova.

Od ranih proljetnih dana pa sve do uvertire u vrelo festivalsko ljeto, glavni grad Bosne i Hercegovine disao je punim plućima kroz umjetnost koja je uspješno balansirala između njegovanja kulture sjećanja i modernih umjetničkih izraza.

Glavni grad je još jednom pokazao da njegova publika posjeduje istančan ukus, ali i da domaće institucije i festivali imaju snagu privući autore svjetskog glasa.

Teatar, sjećanje i buđenje proljeća

Kulturni kalendar tradicionalno je dobio na dinamici početkom aprila, kada je započeo „Modul Memorije“, u organizaciji Internacionalnog teatarskog festivala MESS. Ova manifestacija, koja duboko promišlja kulturu sjećanja, otvorena je u sarajevskoj Vijećnici, a tokom više sedmica publici je ponudila vrhunske programe.

Od izložbe fotografija „Muha u avionu“ na plato Vijećnice, preko promocije knjige „Cvjećarka iz Sarajeva“ u Historijskom muzeju, pa sve do filmskih projekcija u Kinu Meeting Point, grad je slavio umjetnički otpor i dostojanstvo.

Poseban pečat ostavila je završnica u Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) s predstavom „Rewind“, te dokumentarac „Ay Carmela – Made in BiH“.

Maj je donio i radost za najmlađe kroz 12. Festival dječije umjetnosti (FEDU). Scene širom grada oživjele su pod energijom dječijeg stvaralaštva, kreativno-edukativnih radionica i takmičarskog pozorišnog programa, koji je krunisan tradicionalnim nagradama „Aidin maslačak“.

Praznik pisane riječi

Sredina proljeća bila je rezervisana za pisce i izdavače. KJP Centar Skenderija bio je domaćin 37. Međunarodnog sarajevskog sajma knjiga.

Pod motom koji slavi riječ i znanje, „Sarajevski salon“ postao je mjesto susreta, otvorenih diskusija i promocija novih književnih ostvarenja koja privlače pažnju čitalaca širom Balkana.

Paralelno, u Bosanskom kulturnom centru (BKC) publika je imala priliku prisustvovati važnim pojedinačnim promocijama, poput knjige „Miss opkoljenog Sarajeva“ Inele Nogić, te novih romana regionalnih i domaćih autora.

Muzički dio proljeća obilježio je jubilarni, 15. Sarajevo International Guitar Festival. Virtuozi klasične gitare, profesori i mladi talenti iz cijelog svijeta ispunili su Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine, a takmičarski duh i koncerti vrhunskih solista ponudili su Sarajlijama vanserijski muzički ugođaj.

Svjetska imena

Da je Sarajevo nezaobilazna stanica za umjetnike svjetskog kalibra, potvrdilo se i u Narodnom pozorištu Sarajevo (NPS), gdje je nedavno gostovala svjetski poznata violončelistkinja Anastasija Kobekina.

Njen vanserijski nastup donio je publici istinski muzički spektakl i još jednom podigao ljestvicu domaće kulturne scene.

S druge strane, tradicionalna manifestacija „Dani Kantona Sarajevo“, održana početkom maja, transformisala je grad u veliku otvorenu scenu s besplatnim sadržajima za sve građane.

BKC je bio dom sjajnih koncertnih večeri, među kojima se izdvojio nastup kultne grupe „Konvoj“ i gala koncert „Pjesme slobode“.

Svoje mjesto u ovom bogatom kolažu pronašla je i tradicionalna sevdalinka kroz cjelovečernji program AKC „Seljo“, dok su ulice krasili historijski rariteti na Međunarodnoj izložbi oldtimer vozila ispred SCC-a i Vijećnice.

Svi ovi događaji poslužili su kao savršena uvertira i zagrijavanje za ono što Sarajevo tek čeka u ljetnim mjesecima, kada će grad, predvođen Sarajevo Film Festivalom, ponovo postati centralna tačka na svjetskoj kulturnoj mapi.