Spektakl za kraj sezone: Koncert „Viva la Opera“ donosi najljepša djela Verdija, Pučinija, Mocarta i Bizeta

Ljubitelji operne umjetnosti u subotu, 4. jula, imat će priliku uživati u vrhunskim izvedbama bezvremenskih djela koja već generacijama osvajaju svjetske scene.

Veličanstven završetak

Narodno pozorište Sarajevo (NPS) priprema veličanstven završetak umjetničke sezone. U subotu, 4. jula s početkom u 19:30 sati, bit će upriličen spektakularan koncert solista i hora Opere NPS pod nazivom „Viva la Opera“, uz pratnju Sarajevske filharmonije.

Ovim muzičkim spektaklom dirigovat će maestri Emir Mejremić i Danijel Žontar.

Na sceni Narodnog pozorišta nastupit će istaknuti solisti i solistice domaće operne scene Hana Andrle, Hanadi Karić, Ermin Ašćerić i Erol Ramadanović.

Oni će, zajedno s horom Opere i Sarajevskom filharmonijom, izvesti neka od najpoznatijih djela velikih svjetskih kompozitora kao što su Rozini (Rossini), Verdi, Maskanji (Mascagni), Lehar (Lehár), Bizet, Pučini (Puccini) i Mocart (Mozart).

Bogat program

Publika će imati jedinstvenu priliku uživati u pažljivo biranom, bogatom programu.

Između ostalog, na repertoaru će se naći Rozinijeva Uvertira iz opere „William Tell“, Verdijev čuveni kvartet „Un dì, se ben rammentomi“ („Rigoletto“) te ženski hor „Che faceste?“ („Macbeth“).

Izvest će se i hor „Gli aranci olezzano“ i emotivni Intermezzo iz Maskanjijeve opere „Cavalleria rusticana“, kao i duet „Lippen schweigen“ iz Leharove operete „Vesela udovica“.

Na programu su i Bizetova kultna arija „L’amour est un oiseau rebelle“ („Carmen“), kao i energična Uvertira te arija Escamilla „Votre toast, je peux vous le rendre“ iz istog djela.

Potresne arije

Publika će uživati i u Puccinijevim potresnim i prelijepim arijama „Non piangere, Liù“ („Turandot“) i „O mio babbino caro“ („Gianni Schicchi“), Mocartovom duetu „La ci darem la mano“ („Don Giovanni“), te svevremenskom Verdijevom duetu „Parigi, o caro, noi lasceremo“ („La Traviata“).

Koncert „Viva la Opera“ predstavlja krunu ovogodišnje umjetničke sezone u Narodnom pozorištu Sarajevo i idealnu priliku za sve ljubitelje klasične muzike da uživaju u vrhunskim izvedbama bezvremenskih djela operne umjetnosti.

Ulaznice za ovaj operni spektakl mogu se kupiti online putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.