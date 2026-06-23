Svastika na stećcima privlači pažnju: Historijsko tumačenje geometrijskih motiva

Na Facebook grupi "Stećci" administratori su objavili (ne)obične fotografije koje su otvorile raspravu o simbolici ukrasa na srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima u Bosni i Hercegovini.

Na objavama se mogu vidjeti motivi koji na prvi pogled podsjećaju na svastiku, ali je riječ o složenim geometrijskim ornamentima koji se na stećcima često pojavljuju u različitim varijacijama.

Kako su administratori grupe naveli u komentaru, problem nastaje kada se simboli automatski povezuju s modernim ideološkim značenjima, umjesto da se posmatraju u njihovom historijskom i kulturnom kontekstu.

- Svastika na stećcima. Glavni problem kod ljudi je što simbole odmah vežu za određenu religiju ili narod, a ne mogu da shvate da su to univerzalni simboli kroz koje evoluiramo i da pripadaju svima - navedeno je u objavi.

Stručnjaci i istraživači ukazuju da se na stećcima, koji potiču iz perioda od 12. do 16. stoljeća, često nalaze spiralni i geometrijski motivi poput meandra, kvadratne spirale ili tzv. motiva "vječnog toka". Takvi ukrasi ponekad mogu podsjećati na svastiku, ali se razlikuju po strukturi i značenju.

Važno je naglasiti i historijski kontekst: dok su stećci nastajali u srednjem vijeku, upotreba svastike u nacističkoj ikonografiji pojavila se tek stoljećima kasnije, što dodatno doprinosi čestim pogrešnim interpretacijama ovih simbola.