Svjedočanstvo koje traje tri decenije: U Tuzli predstavljena knjiga o Srebrenici

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona održana je promocija fotomonografije "Srebrenica – Potočari 1995–2025: 30 godina dokaza genocida" autora Ahmeta Bajrića Blicka, kapitalnog dokumentarnog djela koje na 570 stranica i kroz više od 3.500 fotografija svjedoči o genocidu u Srebrenici, stradanju žrtava, borbi preživjelih za istinu i pravdu te njegovanju kulture sjećanja koja traje već tri decenije.

Promocija je protekla u izuzetno emotivnoj atmosferi. Autor Ahmet Bajrić Blicko u svom obraćanju prisjetio se svojih početaka i dugog profesionalnog puta tokom kojeg je tri decenije bilježio komemoracije, ekshumacije, svjedočanstva preživjelih i ključne trenutke u borbi za istinu o genocidu u Srebrenici. Istakao je da ova fotomonografija predstavlja krunu njegovog životnog rada i trajni dokument namijenjen sadašnjim i budućim generacijama.

O značaju djela govorili su Nura Begović, predsjednica Udruženja "Žene Srebrenice", novinarka i književnica Almasa Hadžić, kustos Memorijalnog centra Srebrenica–Potočari Hasan Hasanović te glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica Damir-ef. Peštalić. Svi su naglasili da je riječ o izuzetnom i vrijednom djelu koje predstavlja neprocjenjivo svjedočanstvo i važan doprinos očuvanju istine o genocidu, uz priznanje autoru za višedecenijski predani rad.

Prisutnima se obratio i muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, koji je naglasio važnost čuvanja istine, razvijanja kulture sjećanja i odgovornosti svih generacija da se žrtve genocida nikada ne zaborave.

Večerašnja promocija u Tuzli bila je više od predstavljanja knjige — bila je to večer sjećanja, poštovanja prema žrtvama i potvrda da fotografije, dokumenti i svjedočanstva ostaju trajni čuvari istine o genocidu u Srebrenici.