Počinju 45. Pozorišne igre BiH u Jajcu: Otvara ih predstava o Mostarcu koji je obilježio jednu epohu

Predstavom "Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini", Adnana Lugonića, u režiji Dine Mustafića, Narodnog pozorišta Mostar otvorene su Pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu.

Riječ je o jednom od najznačajnijih gradonačelnika Mostara koji je, uprkos turbulentnim geopolitičkim okolnostima svog vremena, ostavio dubok trag u kulturnom, društvenom i urbanom razvoju grada.

Glumac Izudin Bajrović, govoreći o predstavi, kazao je da je to predstava o Mujagi Komadini, ali i da je Mostar centralna figura te priče.

Bajrović smatra da predstavu ipak ne treba lokalizirati samo na Mostar, jer se ona gleda i u Mostaru, Jajcu, te Konjicu.

On je rekao da je riječ o bosanskohercegovačkom narodu na vjetrometini, u jednoj epohi u kojoj Mujaga Komadina vidi stvari jasnije od drugih:

- On teži da narod, bez obzira ko je na vlasti, živi dobro.