Počinju 45. Pozorišne igre BiH u Jajcu: Otvara ih predstava o Mostarcu koji je obilježio jednu epohu

Predstavom "Gradonačelnik ili Ovo je predstava o Mujagi Komadini", Adnana Lugonića, u režiji Dine Mustafića, Narodnog pozorišta Mostar otvorene su Pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu.
Riječ je o jednom od najznačajnijih gradonačelnika Mostara koji je, uprkos turbulentnim geopolitičkim okolnostima svog vremena, ostavio dubok trag u kulturnom, društvenom i urbanom razvoju grada.
Glumac Izudin Bajrović, govoreći o predstavi, kazao je da je to predstava o Mujagi Komadini, ali i da je Mostar centralna figura te priče.
Bajrović smatra da predstavu ipak ne treba lokalizirati samo na Mostar, jer se ona gleda i u Mostaru, Jajcu, te Konjicu.
On je rekao da je riječ o bosanskohercegovačkom narodu na vjetrometini, u jednoj epohi u kojoj Mujaga Komadina vidi stvari jasnije od drugih:
- On teži da narod, bez obzira ko je na vlasti, živi dobro.
Bajrović je naglasio da je Mujaga Komadina bio zaboravljen, te da ga je u sjećanje vratila pjesma "Dvore gradi Komadina Mujo" Himze Polovine.
Mlada glumica Emina Topalović kaže da do rada na predstavi nije znala mnogo o Mujagi Komadini.
U predstavi ona je narator koji iznosi činjenice o njegovom životu.
Topalović je istakla ulogu Mujage Komadine u razvoju obrazovanja.
U razgovoru o predstavi Nedžad Ibrahimović istaknuo je njen značaj u kontekstu kulture sjećanja na važne ljude.
U razgovoru nisu učestvovali autor teksta Adnan Lugonić ni reditelj Dino Mustafić.
Scenografiju i kostimografiju predstave potpisuje Adisa Vatreš Selimović, scenski pokret Goran Popović, dok je kompozitor muzike Mirza Redžepagić.
Glumačku postavu čine: Izudin Bajrović (k. g.), Saša Oručević, Faris Pinjo (k. g.), Emir Sejfić, Armin Filipović, Emir Spahić, Amela Kreso, Dragana Matrak Bukvić, Emina Topalović (k. g.), Jasmin Krpo i Vedran Vilogorac.
Mujaga Komadina bio je vijećnik Gradskog vijeća Mostara od 1893. godine, a gradonačelnik Mostara od 1909. do 1918., u posljednjoj deceniji austrougarskog perioda.
Za njegovog mandata u Mostaru je izgrađeno više građevina evropskog stila i grad je počeo ličiti na srednjoevropske gradove.
Između ostalog, dao je izgraditi džamiju u Gornjoj Drežnici, ženski mekteb u Brankovcu i trospratnicu na Glavnoj ulici, u kojoj je do rata bila smještena Skupština opštine Mostar.
Zatim je 1906. dao izgraditi zgradu suda, koja je bila njegovo vlasništvo, 1912. izgrađena je gradska elektrana i na gradskim ulicama 630 lampi zamijenilo je fenjere. Godine 1913. izgrađen je Lučki most, u čijoj je neposrednoj blizini smještena škola, a koji je tadašnje Gradsko vijeće Mostara nazvalo po Komadini zbog njegovih zasluga u gradnji mosta. Sljedeće godine izgrađeno je gradsko kupatilo – Banja, 1917. izgrađen je Carinski most, zatim zgrada Gimnazije, privatna rezidencija na Stefanjinom šetalištu te niz drugih građevina.