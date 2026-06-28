Novinarska nagrada "Nino Ćatić": Veliki interes, konkurs otvoren do 1. jula

Veliki interes vlada za novinarsku nagradu "Nino Ćatić", čiji je konkurs otvoren do 1. jula.

Nagradu organizuje Udruženje "Biti novinar", koje su osnovali Emina Hodžić i Dino Durmić, s ciljem očuvanja sjećanja na Ninu Ćatića i promocije odgovornog novinarstva.

Ovogodišnja tema glasi: "Poricanje genocida i pokušaj zataškavanja - nastavak izvršenja!", a poziva autore da istraživačkim pristupom ukažu na značaj suočavanja s prošlošću i borbe protiv negiranja zločina.

Pravo učešća imaju novinari iz BiH, regiona i svijeta, a prijaviti se mogu radijski i TV prilozi, pisani i web tekstovi, fotografije i blogovi. Dobitnici će biti proglašeni tokom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, kada će biti uručena priznanja za najbolje radove.

Novinarska nagrada "Nino Ćatić" nosi ime po novinaru koji se 10. jula 1995. godine posljednji put javio iz opkoljene Srebrenice u program tadašnje Radio-televizije Bosne i Hercegovine. Njegove riječi ostale su jedno od najupečatljivijih svjedočanstava o događajima koji su prethodili genocidu u Srebrenici: "Srebrenica se pretvara u najveću klaonicu".