Osmi Sarajevo fest počinje 31. augusta: Ovogodišnje izdanje slavi život

U Narodnom pozorištu Sarajevo danas je predstavljen program 8. Sarajevo Festa, međunarodnog teatarskog festivala koji će biti održan od 31. augusta do 6. septembra. Ovogodišnje izdanje održava se pod temom "Život", a organizatori ističu da je riječ o svojevrsnom umjetničkom odgovoru na svakodnevne prizore ratova, nasilja i ljudskih tragedija kojima je savremeni čovjek neprestano izložen. Program festivala predstavili su direktor "East West Centra" Sarajevo Haris Pašović, ambasadorica Grčke u Bosni i Hercegovini Ioanna Efthymoiadou, vršilac dužnosti direktora Drame Narodnog pozorišta Sarajevo Riad Ljutović, direktorica "Goethe-Instituta" Sarajevo Simone Voigt te savjetnica federalne ministrice kulture i sporta za organizaciju i strateško planiranje u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa Emilija Pavićević.

Narodno pozorište Sarajevo . Foto: Velija Hasanbegović Narodno pozorište Sarajevo . Foto: Velija Hasanbegović

Pozdravljajući prisutne, Ljutović je izrazio zadovoljstvo što će Narodno pozorište Sarajevo ugostiti veći dio festivalskog programa te istakao da ovogodišnja tema govori i o onim nevidljivim borbama koje ljudi svakodnevno vode. - Osim velikih svjetskih sukoba postoje i oni drugi, lični ratovi koje ljudi vode u tišini svojih domova. Ne dozvolimo da šutnja postane zlato. Razgovarajmo otvoreno o životu i ne dozvolimo da smrt postane naš život – poručio je Ljutović. Direktor East West Centra Sarajevo Haris Pašović naglasio je da festival nastavlja praksu otvaranja važnih društvenih tema kroz umjetnost. Podsjetio je da je prošlogodišnja festivalska tema bila mir, dok se ove godine fokus stavlja na život. – Pokušavamo odgovoriti na osjećaj koji dominira javnim prostorom, a to je osjećaj da smo okruženi ratovima, smrću i katastrofama. Zato je ovogodišnja tema život. Smatramo da je to danas možda i najvažnija poruka koju umjetnost može poslati. Na festival dolaze izvanredni umjetnici i predstave iz Njemačke, Grčke, Ukrajine, Poljske, Španije i Crne Gore, a riječ je o autorima koji trenutačno stvaraju neka od najznačajnijih djela evropske scene – kazao je Pašović.

Narodno pozorište Sarajevo . Foto: Velija Hasanbegović Narodno pozorište Sarajevo . Foto: Velija Hasanbegović

Festival će biti otvoren 31. augusta predstavom "Smrt u Dubrovniku" crnogorske kompanije Prazan prostor u režiji Petra Pejakovića. Predstava se bavi odnosom mlađih generacija prema napadu na Dubrovnik 1991. godine i pitanjem suočavanja društva s ratnom prošlošću. Jedan od najupečatljivijih festivalskih događaja bit će održan 2. septembra, kada će ukrajinski violončelista Denys Karachevtsev nastupiti na mjestima na kojima je tokom opsade Sarajeva svirao Vedran Smajlović. Karachevtsev je pažnju svjetske javnosti privukao nastupima na ulicama ratom razorenog Harkiva tokom ruske invazije na Ukrajinu. Njegov sarajevski nastup pratit će i izložba fotografija Oleksandra Osipova, koji je dokumentovao umjetnikove nastupe u Harkivu. Fotografije će biti predstavljene zajedno s radovima Milomira Kovačevića Strašnog, jednog od najznačajnijih hroničara opsade Sarajeva. Federalno ministarstvo kulture i sporta i ove godine jedan je od pokrovitelja festivala. Emilija Pavićević zahvalila se organizatorima na pozivu te izrazila zadovoljstvo što Ministarstvo nastavlja podržavati manifestaciju koja Sarajevo pozicionira na evropskoj kulturnoj mapi.

Narodno pozorište Sarajevo . Foto: Velija Hasanbegović Narodno pozorište Sarajevo . Foto: Velija Hasanbegović

Trećeg septembra publika će imati priliku pogledati predstavu „Ja sam nigdje“, koju izvodi poljsko Pozorište Jan Kochanowski Opole u koprodukciji sa Španijom. Predstava u režiji Norberta Rakowskog prati mladu ženu koja se suočava s neizlječivom mentalnom bolešću i nastoji ostvariti pravo na eutanaziju, otvarajući brojna etička i društvena pitanja. Festival će ugostiti i grčku produkciju „Zajaši me“, koja će biti izvedena 4. septembra na sceni SARTR-a. Riječ je o autorskom projektu koreografkinje Sofije Mavragani i vizuelne umjetnice Janis Rafa. Predstava kroz savremeni ples istražuje teme dominacije, podređenosti, seksualnosti i žudnje, a izvodi je isključivo ženska glumačka i plesna postava. Govoreći o učešću grčkih umjetnika na festivalu, ambasadorica Grčke u Bosni i Hercegovini Ioanna Efthymoiadou istakla je da umjetnost predstavlja jedan od najvažnijih mostova među narodima. – Zadovoljstvo mi je što sam dio ovog festivala. Predstave koje ćemo vidjeti dolaze iz različitih umjetničkih tradicija, od antičke grčke tragedije do savremenih scenskih formi. Umjetnost nas povezuje i omogućava dijalog među ljudima – rekla je ambasadorica. Peto festivalsko veče rezervirano je za gostovanje čuvenog njemačkog teatra Berliner Ensemble. Sarajevskoj publici predstavit će se produkcijom "Brehtovi duhovi", koju je kreirala rediteljica Suse Wächter. Predstava govori o Bertoltu Brechtu, njegovom egzilu nakon dolaska nacista na vlast te povratku u Berlin, gdje je osnovao Berliner Ensemble.

Narodno pozorište Sarajevo . Foto: Velija Hasanbegović Narodno pozorište Sarajevo . Foto: Velija Hasanbegović