Emir Hadžihafizbegović izveo monodramu "Sve je do nas"

U okviru manifestacije „Mostarsko ljeto 2026“, doajen bh. glumišta Emir Hadžihafizbegović izveo je u petak na platou Hamama u Starom gradu monodramu „Sve je do nas“.

- Jako mi je drago što sam dio programa 'Mostarskog ljeta'. Ovo je grad na koji sam godinama senzibiliran. Dolazim u Mostar i kada glumim i kada ne glumim. Mostarci dobro znaju da već skoro 30 godina imam vikendicu u Željuši, tako da kada dobijem poziv iz ovog grada kao da sam dobio poziv od porodice – izjavio je Hadžihafizbegović.

Po njegovim riječima, poseban je izazov igrati na otvorenom, i to u dijelu grada koji baštini povijest dugu nekoliko stoljeća.

- Mostar je otvoreni muzej, otvorena priča. Sa Starim mostom i svojom stoljetnom historijom izazovan je za svakog umjetniku. Svaki sokak i svaka mahala nose neku svoju priču koja seže daleko u prošlost i ta aura Starog grada posebno inspirira. Ne bih ponavljao koliko volim Mostar, njegov duh, sve kroz šta je prošao, pa i kroz nesretnu '92-'95. priču, ali duh je ostao neuništiv. Upravo o toj neuništivosti ljudskog duha govori i ova predstava, a to je paradigmatično i neka je metafora ljudi koji žive u Mostaru - poručio je Hadžihafizbegović.

„Sve je do nas“ je monodrama u kojoj Hadžihafizbegović vrhunskom glumačkom izvedbom progovara o stanju duha koji je, kako smatra, pod ozbiljnom manipulacijom.

U predstavi igra profesora matematike koji je dobio otkaz jer je priopćio surovu istinu i imao petlju da argumentima detektira našu devijantnu stvarnost i da progovori o preovlađujućem mentalnom narativu pohlepe, licemjerstva, pogubnih političkih igara, zapostavljenih vrijednosti prijateljstva, tradicije, kulture.

- Kad bih žanrovski smještao ovu monodramu u neki žanrovski stil to bi bila neka psihološka drama, psihološki realizam. Ne bih volio sam sebe glorificirati kao nekog hrabrog umjetnika ali zaista sam progovorio o stvarima, i o gradu i o državi u kojoj živim, jer uvijek kritiziram ono što volim – dodao je bh. glumac.

Hadžihafizbegović u svojoj monodrami govori i o planetarnom stanju duha, šireći priču iz Sarajeva, BiH, preko regije, Europe pa do cijelog svijeta.

- Mi živimo u jednoj matrici i moja poruka je da svi probamo izaći iz nje. Upravo zato predstava nosi naslov 'Sve je do nas' jer smo mi suvereni vladari svoga života. Naravno, imamo svoje poslove ali uvijek imamo dovoljno vremena da organiziramo neki svoj mikrokozmos u kome ćemo se osjećati dobro i ne pristajati na manipulaciju. Kada bih definitivno morao reći šta je ova predstava, to je nepristajanje na manipulaciju, na društvene mreže, na umjetnu inteligenciju, na jednu matricu u kojoj živimo po željama društvenih mreža, a ne po vlastitim željama koje nosimo kroz porodicu, odgoj, druženje s ljudima. Predstava je, na neki način, uputa ljudima kako popraviti stanje duha - naglasio je Hadžihafizbegović.

Naredni sadržaj u okviru „Mostarskog ljeta 2026“ zakazan je za nedjelju, 19. srpnja, kada će u Centru za kulturu Mostar biti upriličena kolektivna izložba Mostarska paleta „Likovni susreti u Mostaru“, s početkom u 20:30 sati, najavili su organizatori.