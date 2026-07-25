"Posljednja večera" oživjela tešku sudbinu kraljice Katarine: Predstava izvedena na dvoru u Kraljevoj Sutjesci

Život posljednje bosanske kraljice Katarine Kotromanić-Kosače predstavljen je kroz pozorišnu predstavu "Posljednja večera", koja je izvedena u jedinstvenom ambijentu Dvora u Kraljevoj Sutjesci, mjestu koje je bilo njen dom.

Pred više stotina gledalaca uprizorena je emotivna priča o ljubavi prema Bosni, gubicima, stradanju i snazi žene koja ni u najtežim životnim okolnostima nije odustala od svoje domovine.

Dvor kao svjedok historije

Posebnu težinu predstavi dala je činjenica da je izvedena upravo na prostoru gdje je kraljica Katarina živjela sa suprugom, kraljem Stjepanom Tomašem Kotromanićem, u jednom od najznačajnijih historijskih mjesta srednjovjekovne Bosne.

Predstava, koja predstavlja diplomski rad Ane Marije Tomić, publiku vodi kroz najteže periode života kraljice Katarine – od vremena kada je uživala ugled i dostojanstvo bosanske vladarice do tragedije koja je uslijedila nakon pada Bosanskog kraljevstva.

Nakon smrti supruga, kralja Stjepana Tomaša, te gubitka djece koja su joj oduzeta, Katarina zajedno sa svojom odanom pratiljom Paulom kreće na težak put obilježen neizvjesnošću, tugom i potragom za sigurnošću. Suočena s rušenjem svijeta koji je poznavala, traži utočište, svjesna da ni Dubrovnik za nju nije predstavljao trajno rješenje.