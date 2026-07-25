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SIMBOL BOSANSKE HISTORIJE

"Posljednja večera" oživjela tešku sudbinu kraljice Katarine: Predstava izvedena na dvoru u Kraljevoj Sutjesci

Pred više stotina gledalaca uprizorena je emotivna priča o ljubavi prema Bosni, gubicima, stradanju i snazi žene

Predstava "Posljednja večera". Screenshot Instagram

Z. V.

prije 1 sat 49 minuta

Život posljednje bosanske kraljice Katarine Kotromanić-Kosače predstavljen je kroz pozorišnu predstavu "Posljednja večera", koja je izvedena u jedinstvenom ambijentu Dvora u Kraljevoj Sutjesci, mjestu koje je bilo njen dom.

Pred više stotina gledalaca uprizorena je emotivna priča o ljubavi prema Bosni, gubicima, stradanju i snazi žene koja ni u najtežim životnim okolnostima nije odustala od svoje domovine.

Dvor kao svjedok historije

Posebnu težinu predstavi dala je činjenica da je izvedena upravo na prostoru gdje je kraljica Katarina živjela sa suprugom, kraljem Stjepanom Tomašem Kotromanićem, u jednom od najznačajnijih historijskih mjesta srednjovjekovne Bosne.

Predstava, koja predstavlja diplomski rad Ane Marije Tomić, publiku vodi kroz najteže periode života kraljice Katarine – od vremena kada je uživala ugled i dostojanstvo bosanske vladarice do tragedije koja je uslijedila nakon pada Bosanskog kraljevstva.

Nakon smrti supruga, kralja Stjepana Tomaša, te gubitka djece koja su joj oduzeta, Katarina zajedno sa svojom odanom pratiljom Paulom kreće na težak put obilježen neizvjesnošću, tugom i potragom za sigurnošću. Suočena s rušenjem svijeta koji je poznavala, traži utočište, svjesna da ni Dubrovnik za nju nije predstavljao trajno rješenje.

Kroz snažne dijaloge, izražajnu glumu i emotivne prizore, publika je imala priliku upoznati ne samo historijsku ličnost kraljice Katarine, već i priču o ženi koja je do kraja života ostala vjerna Bosni i svom narodu.

Snaga jedne žene

Historijski ambijent Dvora u Kraljevoj Sutjesci dodatno je naglasio snagu predstave, stvarajući posebnu vezu između prošlosti i sadašnjosti. Gledaoci su mogli osjetiti atmosferu vremena u kojem je živjela posljednja bosanska kraljica.

"Posljednja večera" nije bila samo pozorišna izvedba, već emotivno putovanje kroz jedan od najtežih perioda bosanske historije. Predstava podsjeća na važnost očuvanja kulturnog i historijskog naslijeđa te pokazuje da sjećanje na kraljicu Katarinu i danas živi.

Dugotrajan aplauz kojim je publika nagradila glumački ansambl – Anu Mariju Tomić, Denija Mešića, Nedima Džinovića, Eminu Topolović i Filipa Radovanovića – potvrdio je da je riječ o ostvarenju koje je ostavilo snažan utisak i koje zaslužuje nova izvođenja.

# PREDSTAVA
# KRALJEVA SUTJESKA
# "POSLJEDNJA VEČERA"
# KRALJICA KATARINA KOTROMANIĆ- KOSAČA
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