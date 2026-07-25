Noć magije u Mostaru: Iluzionista Stefano Diniči oduševio sve generacije

U Centru za kulturu Mostar sinoć je, u okviru manifestacije "Mostarsko ljeto 2026", upriličen performans "Noć ljetne čarolije" iluzioniste Stefano Diničija koji je svojim sjajnim trikovima, interaktivnim nastupom i jedinstvenom atmosferom oduševio brojnu mostarsku publiku.

Posjetioci svih generacija sa velikim su interesovanjem pratili svaki segment programa, nagrađujući mađioničarske tačke dugotrajnim aplauzima i ovacijama.

- Prvi put učestvujem u programu "Mostarskog ljeta" i zaista sam počašćen. Izuzetno mi je drago zbog večerašnjeg nastupa u Mostaru i ovo je za mene jedna posebna večer. Program je bio raznovrstan – od levitacije i iluzija sa životinjama do interaktivnih tačaka u kojima je učestvovala i publika. Bilo je iiznenađenja za naše najstarije posjetioce, kao i slatkiša za najmlađe. Želja mi je bila napraviti takoreći porodični show u kojem će podjednako uživati i djeca i odrasli i mislim da sam uspio u tome. Drago mi je što je publika odlično reagovala i što su svi zajedno uživali u performansu - istakao je Diniči.