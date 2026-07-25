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PERFORMANS

Noć magije u Mostaru: Iluzionista Stefano Diniči oduševio sve generacije

Nastupio je sinoć u Centru za kulturu Mostar u okviru manifestacije "Mostarsko ljeto 2026"

Mostarsko ljeto 2026.. Ustupljena fotografija

M. K. V.

prije 1 sat 43 minute

U Centru za kulturu Mostar sinoć je, u okviru manifestacije "Mostarsko ljeto 2026", upriličen performans "Noć ljetne čarolije" iluzioniste Stefano Diničija koji je svojim sjajnim trikovima, interaktivnim nastupom i jedinstvenom atmosferom oduševio brojnu mostarsku publiku. 

Posjetioci svih generacija sa velikim su interesovanjem pratili svaki segment programa, nagrađujući mađioničarske tačke dugotrajnim aplauzima i ovacijama.

- Prvi put učestvujem u programu "Mostarskog ljeta" i zaista sam počašćen. Izuzetno mi je drago zbog večerašnjeg nastupa u Mostaru i ovo je za mene jedna posebna večer. Program je bio raznovrstan – od levitacije i iluzija sa životinjama do interaktivnih tačaka u kojima je učestvovala i publika. Bilo je iiznenađenja za naše najstarije posjetioce, kao i slatkiša za najmlađe. Želja mi je bila napraviti takoreći porodični show u kojem će podjednako uživati i djeca i odrasli i mislim da sam uspio u tome. Drago mi je što je publika odlično reagovala i što su svi zajedno uživali u performansu - istakao je Diniči.

Centar za kulturu Mostar - Avaz
Centar za kulturu Mostar - Avaz
Centar za kulturu Mostar - Avaz
Centar za kulturu Mostar - Avaz
Centar za kulturu Mostar - Avaz

Govoreći o tome kako je započeo svoju iluzionističku karijeru, Diniči je otkrio da se ljubav prema magiji rodila još u djetinjstvu.

- Sve je počelo još u osnovnoj školi, kada nam je brat pokazao nekoliko jednostavnih mađioničarskih trikova, poput nestajanja boce i čaše. To me tada potpuno fasciniralo. Kasnije, kada sam otišao u Njemačku, otvorile su mi se veće mogućnosti za usavršavanje i nabavku profesionalnih rekvizita, koji su neizostavan dio ovog posla. Tada sam se mnogo ozbiljnije posvetio iluzionizmu i počeo graditi ono čime se danas bavim - naglasio je Diniči.

Danas su na rasporedu "Mostarskog ljeta" dva koncerta.

U Ulici Braće Fejića bit će upriličen koncert Počiteljskih tamburaša, dok će u OKC Abrašević biti održan koncert "Beogradski veterani alternativnog rocka" E Play.

Oba koncerta počinju u 21 sat.

# MOSTARSKO LJETO
# CENTAR ZA KULTURU MOSTAR
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