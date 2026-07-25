Počeo četvrti Planinski festival Brezovača: Igman ponovo u znaku muzike, prirode i druženja

Na platou ispred Planinarskog doma Brezovača danas je počeo četvrti po redu Planinski festival Brezovača, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja prirode, planinara i porodica iz cijele Bosne i Hercegovine. Posjetioce očekuje bogat program ispunjen sportskim i zabavnim sadržajima, aktivnostima za djecu te koncertima i druženjem u jedinstvenom ambijentu Igmana. Organizatori ističu da je cilj festivala promovirati boravak u prirodi, zajedništvo i aktivan način života.

Armin Nizić, glavni organizator Festivala, izjavio je da pored druženja, igara u prirodi, upriličena je fotografska izložba planirskih i sportskih aktivnosti, ali i izuzetan muzički i plesni program.

- U 17 sati imamo koncert grupe Helem Nejse, a nakon toga DJ veče, gdje očekujemo provod do zadnje kapi snage - rekao je Nizić.

Više u njegovoj video izjavi i nizu fotografija sa manifestacije.