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PLANINSKI FESTIVAL

Počeo četvrti Planinski festival Brezovača: Igman ponovo u znaku muzike, prirode i druženja

Cjelodnevni program okupio je brojne posjetioce na platou ispred Planinarskog doma, uz sadržaje za sve generacije i bogat zabavni program

Brezovača - Avaz
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Piše: Irmela Šabanović

prije 1 sat 3 minute

Na platou ispred Planinarskog doma Brezovača danas je počeo četvrti po redu Planinski festival Brezovača, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja prirode, planinara i porodica iz cijele Bosne i Hercegovine. Posjetioce očekuje bogat program ispunjen sportskim i zabavnim sadržajima, aktivnostima za djecu te koncertima i druženjem u jedinstvenom ambijentu Igmana. Organizatori ističu da je cilj festivala promovirati boravak u prirodi, zajedništvo i aktivan način života. 

Armin Nizić, glavni organizator Festivala, izjavio je da pored druženja, igara u prirodi, upriličena je fotografska izložba planirskih i sportskih aktivnosti, ali i izuzetan muzički i plesni program.

- U 17 sati imamo koncert grupe Helem Nejse, a nakon toga DJ veče, gdje očekujemo provod do zadnje kapi snage - rekao je Nizić.

Više u njegovoj video izjavi i nizu fotografija sa manifestacije.

# IGMAN
# BREZOVAČA
# FESTIVAL
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