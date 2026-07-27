Arije s balkona odgođene za srijedu: Štrosmajerova ulica postaje koncertna scena pod otvorenim nebom

Koncertni performans "Arije s balkona", planiran za utorak, odgođen je zbog Dana žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nova izvedba zakazana je za srijedu, 29. jula, s početkom u 20.30 sati, na istoj lokaciji – Štrosmajerovoj ulici u Sarajevu, koja će i ovog puta postati jedinstvena koncertna scena pod otvorenim nebom.

Posebni gosti večeri bit će vrhunski italijanski operni umjetnici, sopranistica Paoletta Marrocu i bas Antonio De Gobbi, čije su ih impresivne karijere odvele na neke od najuglednijih svjetskih opernih pozornica, uključujući milansku La Scalu te operne kuće u Tokiju, Washingtonu i Zürichu.

Domaćini večeri bit će koncertna majstorica Sarajevske filharmonije, violinistica Violeta Smailović-Huart i njen sin Ilan Huart, dok će umjetnike za klavirom pratiti pijanistica Leda Parac.

Publiku očekuje jedinstven muzički doživljaj u kojem će se čarolija opernih glasova s balkona preliti na Štrosmajerovu ulicu, donoseći neke od najpoznatijih arija opernog repertoara u samo srce Sarajeva.

Događaj organizira Udruženje Musica Ad Hominem u okviru nomadskog festivalskog projekta "Muzika na žici/Music on the String", uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.