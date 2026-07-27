Nakon uspjeha na Sarajevo Film Festivalu: Soundtrack filma "Bosanski vitez" stigao na sve streaming platforme

Originalni soundtrack filma „Bosanski vitez“ od danas je dostupan na svim vodećim streaming platformama, uključujući Spotify, Apple Music i YouTube Music.

Album donosi 13 autorskih kompozicija Larise Buro, magistrice muzike, operne pjevačice i vokalne pedagoginje, koja u filmu potpisuje muziku, ali tumači i lik Bosanske vile. Kako ističe, cilj je bio da muzika ne bude samo pratnja kadrovima, već emocija koja ostaje i nakon završetka filma.

Film reditelja Tarika Hodžića i producenta Adnana Ćuhare nastajao je šest godina, sniman je u više od deset zemalja na tri kontinenta, a kroz spoj dokumentarnog i igranog filma prati potragu za bosanskim viteštvom, identitetom i kulturnim naslijeđem.

Kompozicije inspirisane bosanskom historijom, mitologijom i srednjovjekovnim motivima spajaju simfonijski orkestar, eterične vokale i tradicionalni melos, dok se na albumu nalaze numere poput „Kamen i soko“, „Mirno putuj“ i „Vavijek“.

Reditelj Tarik Hodžić naglasio je da je muzika nastajala paralelno sa snimanjem filma, zbog čega je postala sastavni dio njegovog stvaranja, a ne samo završni element.

Podsjetimo, „Bosanski vitez“ premijerno je prikazan u Takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala, gdje je zbog velikog interesa publike imao čak sedam projekcija. Nakon toga film je prikazivan širom Bosne i Hercegovine, ali i u Australiji, dok su u pripremi projekcije u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Autori su najavili da će uskoro biti objavljen i video spot za jednu od kompozicija sa soundtracka, koju je publika nakon projekcija filma najviše tražila.