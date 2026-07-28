Spektakl na 20 metara: Vodopad čeka hrabre

Jajce će i ovog ljeta biti mjesto susreta sporta, tradicije i zabave. Jedanaesti Međunarodni natjecateljski skokovi s Vodopada bit će održani u subotu, 8. augusta, s početkom u 17 sati, a ova jedinstvena manifestacija ponovo će privući veliki broj domaćih i stranih posjetilaca.

Skokovi s Vodopada rijeke Plive, smještenog u samom srcu historijske jezgre Jajca, već godinama predstavljaju jedan od prepoznatljivih simbola ovog grada. Skakači će i ove godine izvoditi atraktivne skokove s visine veće od 20 metara, pružajući publici nezaboravan sportski doživljaj.

Adrenalinski spektakl

Ova manifestacija uspješno povezuje ekstremni sport i očuvanje tradicije. Skokovi s velikih visina ubrajaju se među najzahtjevnije sportske discipline, dok tradicionalni skokovi u stilu „Lasta“ u Bosni i Hercegovini imaju višestoljetnu vrijednost i predstavljaju dio kulturne baštine.