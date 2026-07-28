Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SKOK BEZ STRAHA

Spektakl na 20 metara: Vodopad čeka hrabre

Takmičenje će okupiti skakače iz regije i inozemstva, a događaj će se održati na atraktivnoj lokaciji Vodopada rijeke Plive

Ljetna zabava: Tradicija i adrenalin. Facebook

D. E.

prije 21 minutu

Jajce će i ovog ljeta biti mjesto susreta sporta, tradicije i zabave. Jedanaesti Međunarodni natjecateljski skokovi s Vodopada bit će održani u subotu, 8. augusta, s početkom u 17 sati, a ova jedinstvena manifestacija ponovo će privući veliki broj domaćih i stranih posjetilaca.

Skokovi s Vodopada rijeke Plive, smještenog u samom srcu historijske jezgre Jajca, već godinama predstavljaju jedan od prepoznatljivih simbola ovog grada. Skakači će i ove godine izvoditi atraktivne skokove s visine veće od 20 metara, pružajući publici nezaboravan sportski doživljaj.

Adrenalinski spektakl

Ova manifestacija uspješno povezuje ekstremni sport i očuvanje tradicije. Skokovi s velikih visina ubrajaju se među najzahtjevnije sportske discipline, dok tradicionalni skokovi u stilu „Lasta“ u Bosni i Hercegovini imaju višestoljetnu vrijednost i predstavljaju dio kulturne baštine.

Najbolji skakači: Međunarodni skokovi s Vodopada postaju ljetni hit. Facebook

Takmičarski program okupit će najbolje skakače iz regije, dok će u revijalnom dijelu nastupiti učesnici iz Hrvatske, Danske, Njemačke, Slovenije i Kosova. Time skokovi u Jajcu dodatno potvrđuju svoj međunarodni karakter i mjesto na evropskoj mapi ekstremnih sportova.

Spektakl na Plivi: Jajce spremno za skokove s Vodopada. Facebook

Kraljevski provod

Osim sportskog spektakla, posjetioce očekuje i bogat zabavni program u okviru Kraljevskog festivala zabave. Na platou Vodopada nastupit će sastav Rock Ko Fol, dok će dan ranije publiku zabavljati Džejla Ramović, a festival će otvoriti Grše.

Međunarodni skokovi s Vodopada još jednom će potvrditi status Jajca kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini, mjesta gdje se susreću priroda, historija, sport i zabava.

# SKOKOVI
# JAJCE
# VODOPAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.