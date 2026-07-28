Ljeto u Goraždu: Koncerti, regata i velika druženja

Tokom osam festivalskih dana publiku očekuje bogat program ispunjen koncertima, kulturnim sadržajima, sportskim događajima, izložbama, promocijama knjiga, programima za djecu i brojnim drugim aktivnostima.

Goražde će uskoro ponovo postati centar kulturnih i muzičkih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Od 31. jula do 7. augusta grad na Drini bit će domaćin XXIX Internacionalnog festivala prijateljstva, manifestacije koja već gotovo tri decenije okuplja umjetnike, muzičare, sportiste i posjetioce iz zemlje i regiona.

Festival koji spaja sve: Goražde očekuje hiljade gostiju . Facebook

Festival koji spaja sve: Goražde očekuje hiljade gostiju . Facebook

Muzička groznica

Na UNIS "GINEX" Main Stageu nastupit će brojna poznata imena regionalne muzičke scene. Festival će otvoriti S.A.R.S., a publiku će tokom narednih večeri zabavljati Milica Todorović, Enes Begović, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Dubioza Kolektiv, Tijana Dapčević, Osvajači i drugi izvođači.

Festival prijateljstva i ove godine daje prostor domaćim umjetnicima i muzičarima. Na festivalskoj bini predstavit će se i izvođači iz Goražda, među kojima su Pop-rock škola Centra za kulturu Goražde, Zona Isključenja i Adisa u zemlji čudesa.

Pored večernjih koncerata, posjetioci će moći uživati u Internacionalnoj likovnoj koloniji "Boje prijateljstva", izložbama, promocijama knjiga, dokumentarnim projekcijama, međunarodnom sajmu knjige, dječijim programima i sportskim događajima.

Prijateljstvo spaja ljude

Posebnu pažnju privlači i prateći program koji uključuje Drinsku regatu, rukometni turnir, sajam starih zanata i obrtnika, izložbu oldtimera, dječije radionice i maskenbal.

Internacionalni festival prijateljstva jedan je od najprepoznatljivijih događaja u Goraždu, a svake godine okuplja veliki broj gostiju i doprinosi promociji grada kroz muziku, kulturu, umjetnost i druženje.

Organizatori pozivaju građane Goražda, goste iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona da budu dio ovogodišnjeg izdanja festivala i zajedno ispune gradske ulice, trgove i obale Drine pozitivnom energijom.