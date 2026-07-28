Deseti put spektakl: Mostar domaćin svjetske elite u skokovima

Mostar će i ovog ljeta biti centar svjetskog adrenalina. Red Bull Cliff Diving World Series vraća se na Stari most 31. jula i 1. augusta 2026. godine, kada će grad na Neretvi deseti put ugostiti najbolje skakače u vodu iz cijelog svijeta.

Elita ovog ekstremnog sporta izvest će spektakularne skokove sa visina od 21 i 27 metara iznad Neretve, dok se očekuje da će hiljade posjetilaca ispuniti obale rijeke, Stari grad i okolne bašte, stvarajući atmosferu po kojoj je Mostar prepoznat širom svijeta.

Ovogodišnje takmičenje dolazi u važnom trenutku sezone, jer mostarska stanica otvara drugi dio prvenstva, kada borba za ukupni naslov ulazi u odlučujuću fazu. Upravo na Starom mostu ranijih godina viđeni su neki od najdramatičnijih trenutaka u historiji ovog sporta – od velikih pobjeda do skokova ocijenjenih maksimalnim ocjenama.

Posebnost Mostara je spoj historije i ekstremnog sporta. Za razliku od drugih lokacija u Svjetskoj seriji, takmičari u Mostaru skaču sa jedinstvene platforme uz simbol grada – Stari most, dok dodatni izazov predstavlja hladna Neretva.

Temperatura rijeke i usred ljeta iznosi oko 13 stepeni Celzijusa, zbog čega svaki skok zahtijeva vrhunsku koncentraciju, preciznost i potpunu kontrolu.

Deseti dolazak Red Bull Cliff Diving World Series u Mostar još jednom će potvrditi status grada na Neretvi kao jedne od najatraktivnijih svjetskih destinacija za adrenalinski sport.