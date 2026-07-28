Počinje odbrojavanje: Goražde za tri dana otvara vrata 29. Internacionalnog festivala prijateljstva

Još samo tri dana dijele nas od početka XXIX Internacionalnog festivala prijateljstva, jedne od najvećih ljetnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 31. jula do 7. augusta Goražde pretvoriti u mjesto susreta muzike, kulture, sporta, umjetnosti i druženja.
Posljednje pripreme
Organizatori završavaju posljednje pripreme za osam festivalskih dana tokom kojih će hiljade posjetilaca imati priliku uživati u koncertima najvećih regionalnih izvođača, bogatom kulturnom programu, sadržajima za djecu, sportskim događajima, izložbama, promocijama knjiga i brojnim drugim aktivnostima koje će ispuniti gradske ulice i trgove.
Generalni pokovitelj Festivala je Grad Goražde, a gradonačelnik Ernest Imamović istakao je da je sve spremno za početak još jednog izdanja manifestacije koja već gotovo tri decenije okuplja ljude iz Bosne i Hercegovine i regiona.
- Festival prijateljstva nije samo najveća manifestacija našeg grada, već događaj koji iz godine u godinu pokazuje koliko Goražde može ponuditi. Ponosni smo što ćemo i ove godine ugostiti vrhunske umjetnike, sportiste i hiljade posjetilaca. Pozivam sve naše sugrađane, ali i goste iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona da nam se pridruže od 31. jula do 7. augusta. Siguran sam da će svako pronaći nešto za sebe i ponijeti iz Goražda uspomene koje će dugo pamtiti. Dobro nam došli u grad na Drini.
Bogat program
Na UNIS "GINEX" Main Stageu publiku očekuju koncerti izvođača različitih muzičkih žanrova. Festival će otvoriti S.A.R.S., dok će tokom narednih večeri nastupiti Milica Todorović, Enes Begović, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Dubioza Kolektiv, Tijana Dapčević, Osvajači i brojni drugi.
Festival prijateljstva ostaje vjeran svojoj misiji da, uz najveća regionalna imena, promoviše i domaće stvaralaštvo. Zato će se ove godine na festivalskoj bini, rame uz rame s regionalnim zvijezdama, predstaviti i Pop-rock škola Centra za kulturu Goražde, Zona Isključenja, Adisa u zemlji čudesa i drugi izvođači koji godinama doprinose razvoju goraždanske muzičke scene.
Pored večernjih koncerata, posjetioci će svakodnevno moći pratiti Internacionalnu likovnu koloniju "Boje prijateljstva", izložbe, promocije knjiga, dokumentarne projekcije, međunarodni sajam knjige, dječiji program, sportske događaje, TRIGATE Friendship Showcase, kao i brojne sadržaje koji Festival prijateljstva već gotovo tri decenije čine jedinstvenim spojem kulture, umjetnosti, sporta i zabave.
Prateći program
Posebnu pažnju ove godine privlači i bogat prateći program koji će obuhvatiti Drinsku regatu, rukometni turnir, sajam starih zanata i obrtnika, oldtimer izložbu, dječije radionice, maskenbal i brojne aktivnosti za sve generacije.
Festival prijateljstva iz godine u godinu okuplja cijelu lokalnu zajednicu. U njegovoj realizaciji učestvuju Grad Goražde, JU Centar za kulturu Goražde, Turistička zajednica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, javne ustanove, sportski kolektivi, kulturno-umjetnička društva, udruženja, privrednici, brojni partneri i volonteri, koji zajedničkim radom doprinose da Goražde i ove godine bude domaćin jedne od najvećih ljetnih manifestacija u Bosni i Hercegovini.
- Ovogodišnje izdanje Festivala ne bi bilo moguće realizovati bez podrške generalnog sponzora UNIS Ginexa, zlatnog sponzora Pobjede Rudet, te brojnih sponzora, partnera i medijskih pokrovitelja kojima upućujemo iskrenu zahvalnost na doprinosu u realizaciji jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini - ističe direktor JU Centar za kulturu Goražde, Jasmin Bešlija.
Organizatori pozivaju građane Goražda, posjetioce iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona da budu dio još jednog izdanja Festivala prijateljstva i zajedno ispune ulice, trgove i obale Drine muzikom, kulturom, sportom i druženjem.
Kompletan program dostupan je na zvaničnoj web stranici czk.ba/festival, kao i na društvenim mrežama Internacionalnog festivala prijateljstva I JU Centra za kulturu Goražde.