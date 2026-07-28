Počinje odbrojavanje: Goražde za tri dana otvara vrata 29. Internacionalnog festivala prijateljstva

Još samo tri dana dijele nas od početka XXIX Internacionalnog festivala prijateljstva, jedne od najvećih ljetnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 31. jula do 7. augusta Goražde pretvoriti u mjesto susreta muzike, kulture, sporta, umjetnosti i druženja.

Posljednje pripreme

Organizatori završavaju posljednje pripreme za osam festivalskih dana tokom kojih će hiljade posjetilaca imati priliku uživati u koncertima najvećih regionalnih izvođača, bogatom kulturnom programu, sadržajima za djecu, sportskim događajima, izložbama, promocijama knjiga i brojnim drugim aktivnostima koje će ispuniti gradske ulice i trgove.

Generalni pokovitelj Festivala je Grad Goražde, a gradonačelnik Ernest Imamović istakao je da je sve spremno za početak još jednog izdanja manifestacije koja već gotovo tri decenije okuplja ljude iz Bosne i Hercegovine i regiona.

- Festival prijateljstva nije samo najveća manifestacija našeg grada, već događaj koji iz godine u godinu pokazuje koliko Goražde može ponuditi. Ponosni smo što ćemo i ove godine ugostiti vrhunske umjetnike, sportiste i hiljade posjetilaca. Pozivam sve naše sugrađane, ali i goste iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona da nam se pridruže od 31. jula do 7. augusta. Siguran sam da će svako pronaći nešto za sebe i ponijeti iz Goražda uspomene koje će dugo pamtiti. Dobro nam došli u grad na Drini.

Bogat program

Na UNIS "GINEX" Main Stageu publiku očekuju koncerti izvođača različitih muzičkih žanrova. Festival će otvoriti S.A.R.S., dok će tokom narednih večeri nastupiti Milica Todorović, Enes Begović, Zabranjeno pušenje, Adi Šoše, Dubioza Kolektiv, Tijana Dapčević, Osvajači i brojni drugi.