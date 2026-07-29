Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GORAŽDE

Resorno ministarstvo BPK podržalo štampanje dopunjenog izdanja autobiografske knjige Esme Drkenda

U te svrhe iz budžeta resornog ministarstva izdvojeno je 5.000 KM što, po riječima ministrice Adise Aikadić Herić, predstavlja nastavak podrške brojnim domaćim autorima.

Sa potpisivanja. Fena

FENA

prije 13 minuta

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Adisa Alikadić-Herić sa predsjednikom Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Goražde Admirom Kurtovićem, potpisala ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za podršku štampanju i promociji drugog, dopunjenog izdanja autobiografske knjige „ESMA – snaga jedne žene“, autorice Esme Drkenda iz Goražda.

U te svrhe iz budžeta resornog ministarstva izdvojeno je 5.000 KM što, po riječima ministrice Adise Aikadić Herić, predstavlja nastavak podrške brojnim domaćim autorima.

Autorica Esma Drkenda zahvalila je Ministarstvu i Bošnjačkoj zajednici kulture na podršci izdavanju drugog, dopunjenog izdanja knjige.

Knjiga „ESMA – snaga jedne žene“ autobiografsko je djelo u kojem autorica Esma Drkenda kroz lična iskustva svjedoči o životnim izazovima, gubicima, ali i snazi, vjeri i istrajnosti.

Dopunjeno izdanje donosi nova, do sada neobjavljena sjećanja, uključujući priče o fotografiji „Most ispod mosta“, ratnoj centrali i drugim događajima koji dodatno svjedoče o ratnim stradanjima i značaju očuvanja kulture sjećanja.

# GORAŽDE
# BPK
# ESMA DRKENDA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.