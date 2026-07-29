Resorno ministarstvo BPK podržalo štampanje dopunjenog izdanja autobiografske knjige Esme Drkenda

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Adisa Alikadić-Herić sa predsjednikom Bošnjačke zajednice kulture gradskog društva Goražde Admirom Kurtovićem, potpisala ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za podršku štampanju i promociji drugog, dopunjenog izdanja autobiografske knjige „ESMA – snaga jedne žene“, autorice Esme Drkenda iz Goražda.

U te svrhe iz budžeta resornog ministarstva izdvojeno je 5.000 KM što, po riječima ministrice Adise Aikadić Herić, predstavlja nastavak podrške brojnim domaćim autorima.

Autorica Esma Drkenda zahvalila je Ministarstvu i Bošnjačkoj zajednici kulture na podršci izdavanju drugog, dopunjenog izdanja knjige.

Knjiga „ESMA – snaga jedne žene“ autobiografsko je djelo u kojem autorica Esma Drkenda kroz lična iskustva svjedoči o životnim izazovima, gubicima, ali i snazi, vjeri i istrajnosti.

Dopunjeno izdanje donosi nova, do sada neobjavljena sjećanja, uključujući priče o fotografiji „Most ispod mosta“, ratnoj centrali i drugim događajima koji dodatno svjedoče o ratnim stradanjima i značaju očuvanja kulture sjećanja.