Gosti folklornog festivala zaigrali kolo, pridružili im se i prolaznici

Sarajevo će narednih dana biti domaćin V internacionalnog festivala folklora, jednog od najznačajnijih međunarodnih folklornih događaja u regionu.

Gosti iz Srbije, Hrvatske, Turske i drugih zemalja su ispred sarajevskog hotela u kojem borave napravili malu zabavu za goste i prolaznike.

Na kraju su zaigrali kolo kojem su se pridružili i prolaznici.