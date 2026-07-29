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VESELO U SARAJEVU

Gosti folklornog festivala zaigrali kolo, pridružili im se i prolaznici

Gosti iz Srbije, Hrvatske, Turske i drugih zemalja su ispred sarajevskog hotela u kojem borave napravili malu zabavu za goste i prolaznike

Gosti folklornog festivala zaigralikolo. Avaz

Piše: Dzemila Busnov

prije 1 sat 28 minuta

Sarajevo će narednih dana biti domaćin V internacionalnog festivala folklora, jednog od najznačajnijih međunarodnih folklornih događaja u regionu.

Gosti iz Srbije, Hrvatske, Turske i drugih zemalja su ispred sarajevskog hotela u kojem borave napravili malu zabavu za goste i prolaznike.

Na kraju su zaigrali kolo kojem su se pridružili i prolaznici. 

# FOLKLOR
# SARAJEVO
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