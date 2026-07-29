Gosti folklornog festivala zaigrali kolo, pridružili im se i prolaznici

Sarajevo će narednih dana biti domaćin V internacionalnog festivala folklora, jednog od najznačajnijih međunarodnih folklornih događaja u regionu.
VESELO U SARAJEVU
Gosti iz Srbije, Hrvatske, Turske i drugih zemalja su ispred sarajevskog hotela u kojem borave napravili malu zabavu za goste i prolaznike
Gosti folklornog festivala zaigralikolo. Avaz
Sarajevo će narednih dana biti domaćin V internacionalnog festivala folklora, jednog od najznačajnijih međunarodnih folklornih događaja u regionu.
Gosti iz Srbije, Hrvatske, Turske i drugih zemalja su ispred sarajevskog hotela u kojem borave napravili malu zabavu za goste i prolaznike.
Na kraju su zaigrali kolo kojem su se pridružili i prolaznici.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"